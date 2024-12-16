Платные парковки в Тюмени: где располагаются, сколько стоят и как оплатить?

Паркоматы. На большинстве платных парковок Тюмени 2024 года установлены специальные паркоматы. Для оплаты необходимо ввести номер своего автомобиля и выбрать нужный тариф. Паркомат примет оплату наличными или картой, в зависимости от устройства.

Мобильные приложения. В Тюмени можно оплатить платную парковку через мобильные приложения, такие как «Парковки Тюмени», «Городские парковки» или другие специализированные программы. Эти приложения позволяют оплачивать парковку прямо с телефона, что удобно и быстро. Для этого нужно только зарегистрировать свою машину в приложении и выбрать парковочную зону.

Через SMS. Еще один способ — это отправить SMS на специальный номер, указанный на знаке платной парковки или рядом с паркоматом. В сообщении нужно указать номер своего автомобиля и время парковки.