Кадровые революции в Тюмени: как 2024 год изменил власть и правоохранительные органы

В мае 2024 года на пост прокурора Тюменской области был назначен новый руководитель. Региональную возглавил силовик из Башкирии Александр Попов. Инсайдеры говорят о том, что он пришел с четкой программой реформ в рамках правоохранительной системы, целью которой стало повышение прозрачности работы прокуратуры и борьба с коррупцией на всех уровнях.