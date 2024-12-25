Кадровые революции в Тюмени: как 2024 год изменил власть и правоохранительные органы

Posted 25 декабря, 10:54
Published 25 декабря, 10:54
Modified 25 декабря, 10:56
Updated 25 декабря, 10:56
Одним из самых обсуждаемых кадровых изменений в Тюмени в 2024 году стало назначение нового главы городской администрации.В январе 2024 года бывшего градоначальника Руслана Кухарка перевели в ХМАО на должность губернатора. Кстати, с собой на север чиновник забрал нескольких сотрудников тюменской администрации, среди них:
Вот некоторые из чиновников Тюмени, которых Руслан Кухарук пригласил работать в Ханты-Мансийский автономный округ:
Новый мэр Тюмени Максим Афанасьев, приехавший в столицу региона из Тобольска, откуда он взял еще нескольких чиновников, так ряды тюменской администрации пополнили:
Ключевыми направлениями работы нового главы администрации стали активизация городского благоустройства, усиление борьбы с коррупцией, улучшение сферы ЖКХ и привлечение инвестиций, о чем говорит тюменский политолог Максим Дерябин.
«Особенно актуальной для Тюмени оставалась проблема модернизации инфраструктуры, где требовались системные изменения и привлечения нового опыта. Важным фактором стал и акцент на экологические инициативы», — говорит специалист.
Стоит также отметить, что на пост главы Тобольска назначили бывшего силовика и экс-заместителя главы Тюмени Петра Вагина, которому, к слову, пророчили кресло главы. Вагин тоже забрал в Тобольск пару чиновников с прошлого места работы Владимира Третьякова и Павла Робакидзе. В Тобольске оба специалиста заняли позиции заместителей главы.
Не менее важными событиями 2024 года стали кадровые перестановки в правоохранительных органах Тюмени. В рамках борьбы с коррупцией, повышения эффективности работы и укрепления доверия со стороны населения к правоохранительным органам были проведены изменения на высших уровнях в прокуратуре и полиции города.
В мае 2024 года на пост прокурора Тюменской области был назначен новый руководитель. Региональную возглавил силовик из Башкирии Александр Попов. Инсайдеры говорят о том, что он пришел с четкой программой реформ в рамках правоохранительной системы, целью которой стало повышение прозрачности работы прокуратуры и борьба с коррупцией на всех уровнях.
«Что заметно по арестам и росту дел коррупционной направленности», — отмечает политолог Дерябин.
Кроме того, в рамках усиления работы правоохранительных органов Тюмени была проведена перестановка в руководстве местной полиции. В конце июня 2024 года был назначен новый начальник УМВД по Тюмени — Дмитрий Ерошов.
Новое руководство полиции также заявило о намерении внедрить в работу более современные технологии, в частности системы видеонаблюдения и анализа данных, что должно было помочь повысить эффективность работы полиции, а также решить проблему преступности в некоторых районах города, таких как борьба с уличной преступностью и кражами.
Не осталась в стороне и судебная система Тюмени. В 2024 году произошла значительная ротация в составе судей, в том числе в Центральном районном суде. Одним из самых заметных кадровых изменений стало назначение нового председателя суда — Ларисы Ховренковой.
Кадровые перестановки в администрации Тюмени в 2024 году оказали заметное влияние на функционирование муниципальной власти, перераспределение обязанностей и подходы к решению ключевых задач.
Ряд высокопоставленных сотрудников администрации Тюмени перешли на более значимые посты в правительстве ХМАО, что повлияло на кадровый состав городской администрации.
Перестановки создали вакуум в некоторых ключевых сферах управления. Например, Владимир Кильтау, курировавший городское хозяйство и ЖКХ, также перешел на должность заместителя губернатора ХМАО. Его уход обострил вопрос координации крупных городских проектов, таких как модернизация инфраструктуры и решение проблем ветхого жилья.
Александр Фролов, занимавший важный пост в управлении государственной экспертизы проектной документации, был назначен директором департамента строительства и архитектуры ХМАО. Это вызвало необходимость поиска нового руководителя, который способен поддерживать высокий темп реализации строительных проектов в Тюмени.
«Несмотря на трудности, вызванные кадровыми перестановками, некоторые изменения пошли на пользу. Новые руководители принесли свежие идеи и предложили нестандартные подходы к решению застарелых проблем. Это отразилось, например, на планировании благоустройства городских территорий, реализации инфраструктурных проектов и взаимодействии с населением», — считает политолог Дерябин.
Кадровые перестановки повысили мобильность управленцев региона, что позволяет Тюмени и ХМАО укреплять межрегиональные связи и обмениваться опытом. Однако в краткосрочной перспективе перестановки замедлили реализацию ряда инициатив, требующих личного участия ушедших специалистов.
Процесс кадровых перестановок продолжится и в 2025 году. Ожидается, что изменения затронут не только региональную власть, но и правоохранительные органы, в том числе сферы образования и здравоохранения. Как показывает практика, каждый этап кадровых перестановок сопровождается определенными трудностями и вызовами.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Центральном районном суде Тюмени состоялось судебное разбирательство по делу бывшего депутата гордумы Андрея Кима. В ходе процесса было установлено, что Ким виновен в мошенничестве, однако обвинение в незаконном хранении оружие с обвиняемого сняли.