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Posted 25 декабря, 10:54

Published 25 декабря, 10:54

Modified 25 декабря, 10:56

Updated 25 декабря, 10:56

Тюменские чиновники в 2024 году кардинально поменяли сферу деятельности

Кадровые революции в Тюмени: как 2024 год изменил власть и правоохранительные органы

25 декабря 2024, 10:54
Фото: 1MI. Тюменские чиновники в 2024 году кардинально поменяли сферу деятельности

Тюменские чиновники в 2024 году кардинально поменяли сферу деятельности

В 2024 году Тюмень стала свидетелем ряда значительных кадровых перестановок, затронувших как региональную власть, так и правоохранительные органы. Эти изменения, произошедшие на высоком уровне, отразились на политической и социальной жизни города и области.

Ротация в исполнительной власти

Одним из самых обсуждаемых кадровых изменений в Тюмени в 2024 году стало назначение нового главы городской администрации.В январе 2024 года бывшего градоначальника Руслана Кухарка перевели в ХМАО на должность губернатора. Кстати, с собой на север чиновник забрал нескольких сотрудников тюменской администрации, среди них:

Вот некоторые из чиновников Тюмени, которых Руслан Кухарук пригласил работать в Ханты-Мансийский автономный округ:

  • Ирина Чудова на данный момент занимает пост руководителя аппарата губернатора и правительства ХМАО. Ранее она работала в Тюмени, где была заместителем главы городской администрации.
  • Елена Майер получила назначение на должность замгубернатора ХМАО. Её курирование охватит такие сферы, как культура, образование, наука, а также физическая культура и спорт. До этого она руководила департаментом культуры Тюменской области.
  • Наталья Огородникова теперь занимает пост заместителя губернатора ХМАО. Её обязанности включают управление департаментом промышленности, координацию ветеринарной службы и надзор за государственной охраной объектов культурного наследия. До этого она была заместителем директора департамента агропромышленного комплекса в Тюменской области.
  • Андрей Пилипчук стал заместителем главы региона и теперь будет курировать деятельность окружного управления государственного заказа, региональной тарифной службы и ряд финансовых вопросов. До назначения он работал заместителем мэра Тюмени и занимался вопросами финансов и налогообложения.
  • Владимир Кильтау назначен заместителем губернатора ХМАО. В новой роли он будет отвечать за управление в сферах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства и жилищной политики. Ранее он занимал пост заместителя главы Тюмени и возглавлял управление городским хозяйством.
  • Александр Фролов теперь занимает должность директора департамента строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа. В этой же роли он исполняет обязанности главного архитектора региона. До этого он руководил управлением государственной экспертизы проектной документации в Тюменской области.
  • Антон Терехин, ранее депутат из Тюмени, был назначен директором департамента социального развития в Ханты-Мансийском автономном округе. До перехода он возглавлял службу экстренной и неотложной медицинской помощи в Областной клинической больнице №2 Тюмени.

Новый мэр Тюмени Максим Афанасьев, приехавший в столицу региона из Тобольска, откуда он взял еще нескольких чиновников, так ряды тюменской администрации пополнили:

  • Наталья Мудриченко. Градоначальник назначил её заместителем главы города. Мудриченко будет курировать работу департаментов экономики и потребительского рынка, а также правового департамента.
  • Анна Стенникова. Глава департамента образования Тобольска перехада в Тюмень, где заняла место заместителя директора департамента по образованию Ольги Трениной.
  • Мария Туганова. Экс-начальник правового управления Тобольска с 19 августа 2024 года занимает должность директора департамента экономики и стратегического развития Тюмени.

Ключевыми направлениями работы нового главы администрации стали активизация городского благоустройства, усиление борьбы с коррупцией, улучшение сферы ЖКХ и привлечение инвестиций, о чем говорит тюменский политолог Максим Дерябин.

«Особенно актуальной для Тюмени оставалась проблема модернизации инфраструктуры, где требовались системные изменения и привлечения нового опыта. Важным фактором стал и акцент на экологические инициативы», — говорит специалист.

Стоит также отметить, что на пост главы Тобольска назначили бывшего силовика и экс-заместителя главы Тюмени Петра Вагина, которому, к слову, пророчили кресло главы. Вагин тоже забрал в Тобольск пару чиновников с прошлого места работы Владимира Третьякова и Павла Робакидзе. В Тобольске оба специалиста заняли позиции заместителей главы.

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Перемены в правоохранительных органах

Не менее важными событиями 2024 года стали кадровые перестановки в правоохранительных органах Тюмени. В рамках борьбы с коррупцией, повышения эффективности работы и укрепления доверия со стороны населения к правоохранительным органам были проведены изменения на высших уровнях в прокуратуре и полиции города.

В мае 2024 года на пост прокурора Тюменской области был назначен новый руководитель. Региональную возглавил силовик из Башкирии Александр Попов. Инсайдеры говорят о том, что он пришел с четкой программой реформ в рамках правоохранительной системы, целью которой стало повышение прозрачности работы прокуратуры и борьба с коррупцией на всех уровнях.

«Что заметно по арестам и росту дел коррупционной направленности», — отмечает политолог Дерябин.

Кроме того, в рамках усиления работы правоохранительных органов Тюмени была проведена перестановка в руководстве местной полиции. В конце июня 2024 года был назначен новый начальник УМВД по Тюмени — Дмитрий Ерошов.

Новое руководство полиции также заявило о намерении внедрить в работу более современные технологии, в частности системы видеонаблюдения и анализа данных, что должно было помочь повысить эффективность работы полиции, а также решить проблему преступности в некоторых районах города, таких как борьба с уличной преступностью и кражами.

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Изменения в судебной системе

Не осталась в стороне и судебная система Тюмени. В 2024 году произошла значительная ротация в составе судей, в том числе в Центральном районном суде. Одним из самых заметных кадровых изменений стало назначение нового председателя суда — Ларисы Ховренковой.

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Будущее кадровых перестановок в Тюмени

Кадровые перестановки в администрации Тюмени в 2024 году оказали заметное влияние на функционирование муниципальной власти, перераспределение обязанностей и подходы к решению ключевых задач.

Ряд высокопоставленных сотрудников администрации Тюмени перешли на более значимые посты в правительстве ХМАО, что повлияло на кадровый состав городской администрации.

Перестановки создали вакуум в некоторых ключевых сферах управления. Например, Владимир Кильтау, курировавший городское хозяйство и ЖКХ, также перешел на должность заместителя губернатора ХМАО. Его уход обострил вопрос координации крупных городских проектов, таких как модернизация инфраструктуры и решение проблем ветхого жилья.

Александр Фролов, занимавший важный пост в управлении государственной экспертизы проектной документации, был назначен директором департамента строительства и архитектуры ХМАО. Это вызвало необходимость поиска нового руководителя, который способен поддерживать высокий темп реализации строительных проектов в Тюмени.

«Несмотря на трудности, вызванные кадровыми перестановками, некоторые изменения пошли на пользу. Новые руководители принесли свежие идеи и предложили нестандартные подходы к решению застарелых проблем. Это отразилось, например, на планировании благоустройства городских территорий, реализации инфраструктурных проектов и взаимодействии с населением», — считает политолог Дерябин.

Кадровые перестановки повысили мобильность управленцев региона, что позволяет Тюмени и ХМАО укреплять межрегиональные связи и обмениваться опытом. Однако в краткосрочной перспективе перестановки замедлили реализацию ряда инициатив, требующих личного участия ушедших специалистов.

Процесс кадровых перестановок продолжится и в 2025 году. Ожидается, что изменения затронут не только региональную власть, но и правоохранительные органы, в том числе сферы образования и здравоохранения. Как показывает практика, каждый этап кадровых перестановок сопровождается определенными трудностями и вызовами.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Центральном районном суде Тюмени состоялось судебное разбирательство по делу бывшего депутата гордумы Андрея Кима. В ходе процесса было установлено, что Ким виновен в мошенничестве, однако обвинение в незаконном хранении оружие с обвиняемого сняли.

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