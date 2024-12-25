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Posted 25 декабря, 07:31

Published 25 декабря, 07:31

Modified 25 декабря, 07:34

Updated 25 декабря, 07:34

Тюменки назвали «смешной» выплату в миллион рублей за ребенка.

Будут платить за каждого: согласятся ли юные тюменки рожать за миллион рублей?

25 декабря 2024, 07:31
Фото: 1MI. Тюменки назвали «смешной» выплату в миллион рублей за ребенка.

Юные тюменки назвали смешной выплату в миллион рублей за ребенка

Тюменские депутаты стараются понять демографию. Для этого представители фракции ЛДПР предлагают выплачивать по миллиону рублей тюменкам, которые родят до 24 лет. Будет ли эта мера эффективной?

Роды на миллион

Депутаты Тюменской области предлагают решение проблемы демографии — региональный материнский капитал в размере одного миллиона рублей. Депутаты от ЛДПР обратились к другим политическим силам с просьбой поддержать эту инициативу. Они предлагают сделать материнский капитал студенческим, то есть доступным для родителей, которые являются студентами и гражданами России, а также проживают в Тюмени.

Этот капитал будет выплачиваться однократно при рождении первого ребёнка матерям в возрасте до 24 лет, начиная с 1 января 2026 года. Полученные средства можно будет использовать для улучшения жилищных условий или получать их частями ежемесячно на содержание и воспитание ребёнка.

С одной стороны, такая сумма может существенно облегчить жизнь молодых семей, однако некоторые специалисты видят в ней много подводных камней.

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Давление на женщин и кадровая нестабильность

Тюменки, узнавшие об инициативе депутатов, сначала сочли ее отличным вариантом поддержки семей в Тюмени, но позже они дочитали законопроект и увидели возрастное ограничение в 24 года, что вызвало бурю негодований.

«То у нас предлагают беременным школьницам 10 баллов к ЕГЭ добавлять, то студенткам говорят рожать за миллион. Это просто смешно! Уважаемые депутаты, когда женщине работать? У нас 8 из 10 браков в стране распадаются. Куда она в 24 одна с ребенком и без опыта работы?», — задаются вопросами тюменки.

Вместе с тем тюменская защитница прав женщин Милана Романова отмечает, что такая система с ограничением возраста может привести к социальной незащищенности женщин.

«Молодые тюменки, получившие значительную денежную помощь, могут рассматривать выплату как временную подушку безопасности, не решая при этом реальные проблемы долгосрочной финансовой стабильности. Это может привести к зависимому поведению, когда женщины не стремятся к обучению, карьере или профессиональному росту, полагаясь на помощь государства», — говорит Романова.

Также, по мнению феминистки, такая система может привести к увеличению социального неравенства, так как одни женщины могут использовать выплаты для улучшения качества жизни, а другие — для поддержания бедности, не развивая свои ресурсы и навыки. В некоторых случаях семьи, которые и так находятся в трудной финансовой ситуации, могут быть подстегнуты к повышению рождаемости только ради получения денежной помощи.

Также программа может создать давление на молодых женщин, заставляя их принимать решение о рождении ребенка в слишком раннем возрасте из-за финансовой выгоды, а не по желанию или на основе личных целей. Это может привести к стрессу и финансовым трудностям, если будущие матери окажутся не готовы к материнству.

Вместе с тем социолог Наталья Девляшова отмечает, что программа может потратить существенные суммы бюджетных средств и не привести к долгосрочному результату.

«Сама по себе выплата денежной суммы может не повлиять на долгосрочное улучшение демографической ситуации, если не будет сопровождаться комплексными мерами, такими как улучшение условий для матерей, доступность образования и труда для женщин, и создание условий для гармоничного сочетания семейной и профессиональной жизни. В противном случае мера рискует быть краткосрочной и не решающей фундаментальных проблем», — говорит эксперт.

Кристина Коркина, специалист по найму персонала, считает, что такая мера может усилить нехватку квалифицированных кадров на рынке труда. Это связано с тем, что женщины составляют значительную часть и без того дефицитного рынка труда.

«Если у нас женщину после университета или во время учебы будут уходить в декрет, то кто будет работать? Сейчас к 27-30 годом многие женщины — опытные специалисты. А если все побегут рожать, то где мы будет брать кадры?», — задается вопросами специалист.
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Готова ли женщина рожать до 24 лет?

Насколько здоровым может быть решение рожать ребенка до 24 лет, мы решили узнать у акушера-гинеколога Ирины Верещагиной. Она отметила, что организм женщин в возрасте до 24 лет не всегда готов к родам.

«Хотя физически многие женщины могут быть способны к зачатию и вынашиванию, гормональная система и репродуктивные органы могут быть еще не полностью развиты. Это увеличивает риск осложнений, таких как преэклампсия (повышение артериального давления), недоношенные роды, проблемы с кесаревым сечением, кровотечения и другие медицинские осложнения», — говорит специалист.

Вместе с тем молодая женщина в возрасте до 24 лет может не иметь достаточно зрелости и опыта, чтобы полноценно справиться с нагрузками материнства. Это может привести к стрессу, депрессии, неспособности принять ответственное решение, а также затруднениям в воспитании ребенка и удовлетворении его потребностей.

По мнению психолога Петра Зосимова, раннее материнство может вызвать чувство изоляции и эмоционального стресса, особенно если женщина не имеет достаточной поддержки со стороны партнера, семьи или общества.

«Женщины, которые становятся матерями в раннем возрасте, могут столкнуться с трудностью в самоопределении, так как их жизнь оказывается сосредоточена на уходе за ребенком. Это ограничивает возможность для личностного роста, формирования собственных интересов и достижения целей», — говорит психолог.

Эксперты пришли к выводу, что раннее материнство требует серьезного подхода и подготовки, как физической, так и психологической, и в идеале должно происходить в период, когда женщина полностью готова к ответственному воспитанию ребенка и принятию всех вызовов, связанных с материнством., а потому граница в 24 года пока тюменкам кажется странной и даже пугающей.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в регионе наблюдается резкий рост цен на детское питание. Как сообщают аналитики, выросли цены на молочные, творожные смеси, а также разного рода пюре.

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