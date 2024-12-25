Будут платить за каждого: согласятся ли юные тюменки рожать за миллион рублей?

Также, по мнению феминистки, такая система может привести к увеличению социального неравенства, так как одни женщины могут использовать выплаты для улучшения качества жизни, а другие — для поддержания бедности, не развивая свои ресурсы и навыки. В некоторых случаях семьи, которые и так находятся в трудной финансовой ситуации, могут быть подстегнуты к повышению рождаемости только ради получения денежной помощи.