Будут платить за каждого: согласятся ли юные тюменки рожать за миллион рублей?

Posted 25 декабря, 07:31
Published 25 декабря, 07:31
Modified 25 декабря, 07:34
Updated 25 декабря, 07:34
Депутаты Тюменской области предлагают решение проблемы демографии — региональный материнский капитал в размере одного миллиона рублей. Депутаты от ЛДПР обратились к другим политическим силам с просьбой поддержать эту инициативу. Они предлагают сделать материнский капитал студенческим, то есть доступным для родителей, которые являются студентами и гражданами России, а также проживают в Тюмени.
Этот капитал будет выплачиваться однократно при рождении первого ребёнка матерям в возрасте до 24 лет, начиная с 1 января 2026 года. Полученные средства можно будет использовать для улучшения жилищных условий или получать их частями ежемесячно на содержание и воспитание ребёнка.
С одной стороны, такая сумма может существенно облегчить жизнь молодых семей, однако некоторые специалисты видят в ней много подводных камней.
Тюменки, узнавшие об инициативе депутатов, сначала сочли ее отличным вариантом поддержки семей в Тюмени, но позже они дочитали законопроект и увидели возрастное ограничение в 24 года, что вызвало бурю негодований.
«То у нас предлагают беременным школьницам 10 баллов к ЕГЭ добавлять, то студенткам говорят рожать за миллион. Это просто смешно! Уважаемые депутаты, когда женщине работать? У нас 8 из 10 браков в стране распадаются. Куда она в 24 одна с ребенком и без опыта работы?», — задаются вопросами тюменки.
Вместе с тем тюменская защитница прав женщин Милана Романова отмечает, что такая система с ограничением возраста может привести к социальной незащищенности женщин.
«Молодые тюменки, получившие значительную денежную помощь, могут рассматривать выплату как временную подушку безопасности, не решая при этом реальные проблемы долгосрочной финансовой стабильности. Это может привести к зависимому поведению, когда женщины не стремятся к обучению, карьере или профессиональному росту, полагаясь на помощь государства», — говорит Романова.
Также, по мнению феминистки, такая система может привести к увеличению социального неравенства, так как одни женщины могут использовать выплаты для улучшения качества жизни, а другие — для поддержания бедности, не развивая свои ресурсы и навыки. В некоторых случаях семьи, которые и так находятся в трудной финансовой ситуации, могут быть подстегнуты к повышению рождаемости только ради получения денежной помощи.
Также программа может создать давление на молодых женщин, заставляя их принимать решение о рождении ребенка в слишком раннем возрасте из-за финансовой выгоды, а не по желанию или на основе личных целей. Это может привести к стрессу и финансовым трудностям, если будущие матери окажутся не готовы к материнству.
Вместе с тем социолог Наталья Девляшова отмечает, что программа может потратить существенные суммы бюджетных средств и не привести к долгосрочному результату.
«Сама по себе выплата денежной суммы может не повлиять на долгосрочное улучшение демографической ситуации, если не будет сопровождаться комплексными мерами, такими как улучшение условий для матерей, доступность образования и труда для женщин, и создание условий для гармоничного сочетания семейной и профессиональной жизни. В противном случае мера рискует быть краткосрочной и не решающей фундаментальных проблем», — говорит эксперт.
Кристина Коркина, специалист по найму персонала, считает, что такая мера может усилить нехватку квалифицированных кадров на рынке труда. Это связано с тем, что женщины составляют значительную часть и без того дефицитного рынка труда.
«Если у нас женщину после университета или во время учебы будут уходить в декрет, то кто будет работать? Сейчас к 27-30 годом многие женщины — опытные специалисты. А если все побегут рожать, то где мы будет брать кадры?», — задается вопросами специалист.
Насколько здоровым может быть решение рожать ребенка до 24 лет, мы решили узнать у акушера-гинеколога Ирины Верещагиной. Она отметила, что организм женщин в возрасте до 24 лет не всегда готов к родам.
«Хотя физически многие женщины могут быть способны к зачатию и вынашиванию, гормональная система и репродуктивные органы могут быть еще не полностью развиты. Это увеличивает риск осложнений, таких как преэклампсия (повышение артериального давления), недоношенные роды, проблемы с кесаревым сечением, кровотечения и другие медицинские осложнения», — говорит специалист.
Вместе с тем молодая женщина в возрасте до 24 лет может не иметь достаточно зрелости и опыта, чтобы полноценно справиться с нагрузками материнства. Это может привести к стрессу, депрессии, неспособности принять ответственное решение, а также затруднениям в воспитании ребенка и удовлетворении его потребностей.
По мнению психолога Петра Зосимова, раннее материнство может вызвать чувство изоляции и эмоционального стресса, особенно если женщина не имеет достаточной поддержки со стороны партнера, семьи или общества.
«Женщины, которые становятся матерями в раннем возрасте, могут столкнуться с трудностью в самоопределении, так как их жизнь оказывается сосредоточена на уходе за ребенком. Это ограничивает возможность для личностного роста, формирования собственных интересов и достижения целей», — говорит психолог.
Эксперты пришли к выводу, что раннее материнство требует серьезного подхода и подготовки, как физической, так и психологической, и в идеале должно происходить в период, когда женщина полностью готова к ответственному воспитанию ребенка и принятию всех вызовов, связанных с материнством., а потому граница в 24 года пока тюменкам кажется странной и даже пугающей.
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