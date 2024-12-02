Он послал меня: беременная вторым ребенком «Мама в 16» из Тюмени может лишиться мужа

Posted 2 декабря, 10:48
Published 2 декабря, 10:48
Modified 2 декабря, 10:50
Updated 2 декабря, 10:50
Первое время, после того, как Кристина узнала о беременности, она думала об аборте, о чем писала в своем телеграм-канале. Также она сообщала о том, что ее супруг сделал все возможное, чтобы Кристина вновь забеременела. Оданко после разговора с мужем о новое беременности, в паре произошел конфликт в результате которого мужчина ушел, хлопнув дверью.
«Он послал меня и сказал решай что хочешь. Мое эмоциональное состояние в ужасном состоянии… Я не знаю что мне делать. Записалась к психологу, пойду сначала одна, потом пойдем с мужем. И надеюсь у нас получится прийти к единому знаменателю. Но я хочу оставить этого ребенка», — рассказала Кристина.
Пока одни подписчики девушки переживают за ее состояние, другие считают, что вся эта история — фейк. О том, что никакого разлада в паре нет, как и новой беременности, рассказал источник редакции, знакомый с тюменкой лично.
«Ничего там нет. Просто пытаются себе популярность набрать, чтобы не работать и стать блогерами. У нее же просто так после шоу хайпануть не получилось», — говорит инсайдер.
Отметим, что Кристина также уже лично знакомы с блогерами, которые привлекают к себе внимание провокационными заявлениями и поступками.
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