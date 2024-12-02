Он послал меня: беременная вторым ребенком «Мама в 16» из Тюмени может лишиться мужа

Первое время, после того, как Кристина узнала о беременности, она думала об аборте, о чем писала в своем телеграм-канале. Также она сообщала о том, что ее супруг сделал все возможное, чтобы Кристина вновь забеременела. Оданко после разговора с мужем о новое беременности, в паре произошел конфликт в результате которого мужчина ушел, хлопнув дверью.