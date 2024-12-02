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Posted 2 декабря, 10:48

Published 2 декабря, 10:48

Modified 2 декабря, 10:50

Updated 2 декабря, 10:50

Беременная вторым ребенком «Мама в 16» из Тюмени может лишиться мужа.

Он послал меня: беременная вторым ребенком «Мама в 16» из Тюмени может лишиться мужа

2 декабря 2024, 10:48
Фото: nashgorod.ru. Беременная вторым ребенком «Мама в 16» из Тюмени может лишиться мужа.

Беременная вторым ребенком «Мама в 16» из Тюмени может лишиться мужа

Тюменка Кристина, ставшая героиней шоу «Мама в 16», недавно сообщила о новой беременности. Однако после разговора о втором малыше девушка серьезно поссорилась с супругом, и ей понадобилась помощь психолога.

Первое время, после того, как Кристина узнала о беременности, она думала об аборте, о чем писала в своем телеграм-канале. Также она сообщала о том, что ее супруг сделал все возможное, чтобы Кристина вновь забеременела. Оданко после разговора с мужем о новое беременности, в паре произошел конфликт в результате которого мужчина ушел, хлопнув дверью.

«Он послал меня и сказал решай что хочешь. Мое эмоциональное состояние в ужасном состоянии… Я не знаю что мне делать. Записалась к психологу, пойду сначала одна, потом пойдем с мужем. И надеюсь у нас получится прийти к единому знаменателю. Но я хочу оставить этого ребенка», — рассказала Кристина.

Пока одни подписчики девушки переживают за ее состояние, другие считают, что вся эта история — фейк. О том, что никакого разлада в паре нет, как и новой беременности, рассказал источник редакции, знакомый с тюменкой лично.

«Ничего там нет. Просто пытаются себе популярность набрать, чтобы не работать и стать блогерами. У нее же просто так после шоу хайпануть не получилось», — говорит инсайдер.

Отметим, что Кристина также уже лично знакомы с блогерами, которые привлекают к себе внимание провокационными заявлениями и поступками.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что Гражданка Тюмени подозревается в обмане. На неё поступило более двадцати жалоб от семей из разных регионов России. Выяснилось, что эта женщина предлагала услуги суррогатного материнства, но не выполняла свои обязательства.

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