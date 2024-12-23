Платят поштучно. В Тюмени предложили миллион за рождение ребенка

Posted 23 декабря, 11:41
Published 23 декабря, 11:41
Modified 23 декабря, 11:57
Updated 23 декабря, 11:57
Как рассказал лидер тюменской ЛДПР Владимир Сысоев порталу URA.RU, их партия уже намерена внести соответствующий законопроект в областную думу. Капитал предлагается предоставлять однократно в размере одного миллиона рублей при рождении первого ребенка. Выплачиваться он будет матерям до 24 лет начиная с 1 января 2026 года. Сейчас депутаты просят другие партии присоединиться к этому проекту и поддержать его.
Сообщается, что маткапитал будет студенческим. Родители должны жить в Тюмени, быть студентами и гражданами России. Полученные деньги можно потратить на улучшение жилищных условий или получать частями ежемесячно на содержание и воспитание ребенка.
Ранее сообщалось о том, что тюменские медики рассказали о состоянии здоровья детей, отравившихся хлором.