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Posted 23 декабря, 11:41

Published 23 декабря, 11:41

Modified 23 декабря, 11:57

Updated 23 декабря, 11:57

Платят поштучно. В Тюмени предложили миллион за рождение ребенка

Платят поштучно. В Тюмени предложили миллион за рождение ребенка

23 декабря 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney.
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Дети
Тюменские депутаты от партии ЛДПР предложили простое и эффективное решение проблемы с демографией в стране. Ввести они планируют региональный материнский капитал общей суммой в миллион рублей.

Как рассказал лидер тюменской ЛДПР Владимир Сысоев порталу URA.RU, их партия уже намерена внести соответствующий законопроект в областную думу. Капитал предлагается предоставлять однократно в размере одного миллиона рублей при рождении первого ребенка. Выплачиваться он будет матерям до 24 лет начиная с 1 января 2026 года. Сейчас депутаты просят другие партии присоединиться к этому проекту и поддержать его.

Сообщается, что маткапитал будет студенческим. Родители должны жить в Тюмени, быть студентами и гражданами России. Полученные деньги можно потратить на улучшение жилищных условий или получать частями ежемесячно на содержание и воспитание ребенка.

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#Александр Смирнов#Общество#Политика#Тюмень#Дети#Новости тюмени#ЛДПР#Материнский капитал
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