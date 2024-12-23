Платят поштучно. В Тюмени предложили миллион за рождение ребенка

Как рассказал лидер тюменской ЛДПР Владимир Сысоев порталу URA.RU, их партия уже намерена внести соответствующий законопроект в областную думу. Капитал предлагается предоставлять однократно в размере одного миллиона рублей при рождении первого ребенка. Выплачиваться он будет матерям до 24 лет начиная с 1 января 2026 года. Сейчас депутаты просят другие партии присоединиться к этому проекту и поддержать его.