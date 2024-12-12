«Вам должны»: тюменцам рассказали, сколько заплатят тем, кто поскользнулся на льду

Как сообща.т в прокуратуре Тюменской области, чаще всего в суды подаются иски, связанные с падениями на обледенелых участках дорог, таких как тротуары, лестницы, проезжие части, парковки и другие территории. Ответственность за содержание этих участков лежит на управляющих компаниях, районных администрациях, дорожных службах и других организациях, включая арендаторов торговых объектов.