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Posted 12 декабря, 07:02

Published 12 декабря, 07:02

Modified 12 декабря, 07:05

Updated 12 декабря, 07:05

Тюменцам раскрыли, сколько заплатят тем, кто поскользнулся на льду.

«Вам должны»: тюменцам рассказали, сколько заплатят тем, кто поскользнулся на льду

12 декабря 2024, 07:02
Фото: 1MI. Тюменцам раскрыли, сколько заплатят тем, кто поскользнулся на льду.

Тюменцам раскрыли, сколько заплатят тем, кто поскользнулся на льду

В 2024 году прокуроры уже подали 10 исков на общую сумму 2,4 млн рублей, добиваясь возмещения ущерба для пострадавших пешеходов. Чаще всего компенсации получали поскользнувшиеся на обледенелой дороге тюменцы.

Как сообща.т в прокуратуре Тюменской области, чаще всего в суды подаются иски, связанные с падениями на обледенелых участках дорог, таких как тротуары, лестницы, проезжие части, парковки и другие территории. Ответственность за содержание этих участков лежит на управляющих компаниях, районных администрациях, дорожных службах и других организациях, включая арендаторов торговых объектов.

Суммы компенсаций варьируются в зависимости от тяжести травм и моральных страданий пострадавших. Средний размер выплат по искам прокурора составляет от 30 до 300 тыс. рублей. Однако сумма выплат может быть и выше, о чем «Нашему городу» рассказал тюменский юрист Константин Долгих.

«Только за причинение вреда здоровью, не учитывая моральный ущерб и утраченный заработок на период реабилитации после травмы, можно получить компенсацию в размере от 20 до 100 тысяч рублей и более. Доказывается причастность ответственного и факт происшествия достаточно просто, но на это может потребоваться несколько месяцев. Не вам будут должны выплатить компенсацию », — указывает юрист.

Так, например, прокуратура Центрального административного округа города Тюмени добилась компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей для пенсионерки, поскользнувшейся на неочищенном участке территории возле стоматологической клиники. Женщина получила переломы в результате падения, вызванного сильным гололедом и отсутствием должного ухода за территорией.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в результате ДТП, произошедшего на 22-м километре автодороги Тюмень — Каменка, пострадал семилетний ребёнок.

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