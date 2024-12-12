«Вам должны»: тюменцам рассказали, сколько заплатят тем, кто поскользнулся на льду

Posted 12 декабря, 07:02
Published 12 декабря, 07:02
Modified 12 декабря, 07:05
Updated 12 декабря, 07:05
Как сообща.т в прокуратуре Тюменской области, чаще всего в суды подаются иски, связанные с падениями на обледенелых участках дорог, таких как тротуары, лестницы, проезжие части, парковки и другие территории. Ответственность за содержание этих участков лежит на управляющих компаниях, районных администрациях, дорожных службах и других организациях, включая арендаторов торговых объектов.
Суммы компенсаций варьируются в зависимости от тяжести травм и моральных страданий пострадавших. Средний размер выплат по искам прокурора составляет от 30 до 300 тыс. рублей. Однако сумма выплат может быть и выше, о чем «Нашему городу» рассказал тюменский юрист Константин Долгих.
«Только за причинение вреда здоровью, не учитывая моральный ущерб и утраченный заработок на период реабилитации после травмы, можно получить компенсацию в размере от 20 до 100 тысяч рублей и более. Доказывается причастность ответственного и факт происшествия достаточно просто, но на это может потребоваться несколько месяцев. Не вам будут должны выплатить компенсацию », — указывает юрист.
Так, например, прокуратура Центрального административного округа города Тюмени добилась компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей для пенсионерки, поскользнувшейся на неочищенном участке территории возле стоматологической клиники. Женщина получила переломы в результате падения, вызванного сильным гололедом и отсутствием должного ухода за территорией.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в результате ДТП, произошедшего на 22-м километре автодороги Тюмень — Каменка, пострадал семилетний ребёнок.