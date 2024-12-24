Опасных паразитов нашли у 35 тюменских детей

Posted 24 декабря, 03:56
Published 24 декабря, 03:56
Modified 24 декабря, 03:58
Updated 24 декабря, 03:58
По данным ведомства, 5% от общего числа заболевших или 35 человек — дети в возрасте до 14 человек.
«За период с января по ноябрь 2024 года показатель заболеваемости описторхозом составил 45,6 на 100 тысяч населения, дети в общей структуре заболевших составляют чуть более 5%», — пояснили 72.RU в Роспотребнадзоре.
И добавили, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, уровень заболеваемости снизился на 41%. Всего за 12 месяцев 2023 года описторхоз был выявлен у 1200 жителей Тюменской области, в том числе 60 детей. Большая часть заболевших была зарегистрирована в Тюмени и Тюменском районе, а также в Ярковском и Голышмановском районах.
Причиной заражения описторхозом стало употребление в пищу речной рыбы, не прошедшей термическую обработку. Описторхозом заражена, как правило, рыба семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала этого года было выявлено более 30 случаев заболевания корью. Более 50% — у детей и подростков.