Опасных паразитов нашли у 35 тюменских детей

И добавили, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, уровень заболеваемости снизился на 41%. Всего за 12 месяцев 2023 года описторхоз был выявлен у 1200 жителей Тюменской области, в том числе 60 детей. Большая часть заболевших была зарегистрирована в Тюмени и Тюменском районе, а также в Ярковском и Голышмановском районах.