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Posted 24 декабря, 03:56

Published 24 декабря, 03:56

Modified 24 декабря, 03:58

Updated 24 декабря, 03:58

Более 700 жителей Тюменской области заразились в 2024 году описторхозом

Опасных паразитов нашли у 35 тюменских детей

24 декабря 2024, 03:56
Фото: 1MI.

Более 700 жителей Тюменской области заразились в 2024 году описторхозом

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Дети
Около 740 жителей региона в этом году заразились описторхозом. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

По данным ведомства, 5% от общего числа заболевших или 35 человек — дети в возрасте до 14 человек.

«За период с января по ноябрь 2024 года показатель заболеваемости описторхозом составил 45,6 на 100 тысяч населения, дети в общей структуре заболевших составляют чуть более 5%», — пояснили 72.RU в Роспотребнадзоре.

И добавили, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, уровень заболеваемости снизился на 41%. Всего за 12 месяцев 2023 года описторхоз был выявлен у 1200 жителей Тюменской области, в том числе 60 детей. Большая часть заболевших была зарегистрирована в Тюмени и Тюменском районе, а также в Ярковском и Голышмановском районах.

Причиной заражения описторхозом стало употребление в пищу речной рыбы, не прошедшей термическую обработку. Описторхозом заражена, как правило, рыба семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала этого года было выявлено более 30 случаев заболевания корью. Более 50% — у детей и подростков.

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