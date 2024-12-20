«Коррупция взяла верх»: тюменские улицы вновь начали солить

Следует отметить, что немногим более месяца назад глава администрации Тюмени Максим Афанасьев поручил дорожным службам минимизировать объемы использования реагентов на дорогах города. Тогда же директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Евгений Сорокин заявил, что власти приняли решение применять гранитную крошку для борьбы с гололедом. Галит будут использовать только на перекрестках, на которых образовался снежный накат.