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Posted 20 декабря, 05:48

Published 20 декабря, 05:48

Modified 20 декабря, 05:50

Updated 20 декабря, 05:50

«Коррупция взяла верх»: тюменские улицы вновь начали солить

«Коррупция взяла верх»: тюменские улицы вновь начали солить

20 декабря 2024, 05:48
Фото: 1MI.
Сюжет
Снег
Настоящая зима пришла на этой неделе в Тюмень. Улицы областной столицы укрыло снежным покрывалом. Правда, в белом одеянии город пробыл недолго — практически сразу дорожные службы начали «топить» снег реагентами.
«Опять все засолили. Когда-нибудь это уже кончится или нет?» — возмутились тюменцы в социальных сетях.
Фото: ЧС Тюмень
«Чуть выпадет — уже соль кидают. Лучше бы дороги чистили и обочины. Сегодня маршрутка к каждой остановке с трудом подъезжала. По обочинам везде эта соль вперемешку со снегом», — отметила Ирина И.
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«Несколько дней всего было ощущение зимы и снега, но коррупция взяла свое. Надо продолжать делать грязь», — подчеркнул Семен Г.

Следует отметить, что немногим более месяца назад глава администрации Тюмени Максим Афанасьев поручил дорожным службам минимизировать объемы использования реагентов на дорогах города. Тогда же директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Евгений Сорокин заявил, что власти приняли решение применять гранитную крошку для борьбы с гололедом. Галит будут использовать только на перекрестках, на которых образовался снежный накат.

Вопрос необходимости применения противогололедных материалов ежегодной становится одной из самых бурно обсуждаемых тем в социальных сетях. Существуют две противоположные точки: «за» и «против».

Защитники применения реагентов на дорогах подчеркивают, что ПГМ минимизируют риск возникновения ДТП, а также позволяют быстрее убрать снег и наледь с дорог и тротуаров — вручную на это уйдет гораздо больше времени.

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Противники же уверены, что самым эффективным вариантом борьбы со снежным накатом, наледи является оперативная уборка снега.

«Нужно уже понять, что соль не уменьшает количество ДТП — это версия властей для людей, которые верят всему, что скажут. Кроме того, автопроизводители сегодня экономят на всем, поэтому проводят частичную и однослойную оцинковку. Китайские машины, в большинстве вовсе не цинкуются. Соответственно летом машина получает сколы, а зимой это все в лучшем начинает гнить. Гниют не только машины, обувь, одежда людей, всё приходит в негодность», — сообщил Another O.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ближайшие дни продолжатся снегопады. Воскресенье, 22 декабря, станет одним из самых теплых и снежных дней этой недели — за сутки в областной столице выпадет более 3,5 мм снега, а температура воздуха поднимется до 0…-1.

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