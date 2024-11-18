Тюменцы раскритиковали решение властей тротуары гранитной крошкой.

Как сообщил Евгений Сорокин, руководитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации, на тротуарах больше не будут использовать галит для борьбы с гололёдом. Вместо него будут применять гранитную крошку. Однако многие тюменцы уже стали опасаться, что она может попасть на автомобильные дороги и создать проблемы для водителей.