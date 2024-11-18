Тюменцы раскритиковали решение властей тротуары гранитной крошкой.

Posted 18 ноября, 08:01
Published 18 ноября, 08:01
Modified 18 ноября, 08:03
Updated 18 ноября, 08:03
Как сообщил Евгений Сорокин, руководитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации, на тротуарах больше не будут использовать галит для борьбы с гололёдом. Вместо него будут применять гранитную крошку. Однако многие тюменцы уже стали опасаться, что она может попасть на автомобильные дороги и создать проблемы для водителей.
«Я надеюсь что гранитная крошка не окажется на проезжей части. Автомобилям же капец придет, да и в пешехода может прилететь знатно», — беспокоятся тюменцы.
А общественник и почетный строитель РФ Алексей Савоськин вовсе считает, что гранитной крошкой заменить соль не получится, так как не всегда этот метод будет эффективным.
«Есть дожди, вот текущая неделя, ожидается снег с дождем, поэтому солить придется, чтобы побороть лед. А вот солить, чтобы плавить снег, это, конечно, безрассудно. Есть много малой механизации для простой снегоочистки, чтобы патрулировать. Конечно, Тюмень должна стать „белым“ городом. Позитивно, что мэрия обращает на это внимание», — говорит Савоськин.
Отметим, что многие тюменцы призывают решать проблему снега и наледи в городе в первую очередь с помощью техники, а уже потом использованием реагентов, но в умеренном количестве.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что из-за погодных аномалий в Тюмени тепло будет сменяться морозами, что приведет к ураганам и образованию наледи в городе.