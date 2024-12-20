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Posted 20 декабря, 03:41

Published 20 декабря, 03:41

Modified 20 декабря, 03:43

Updated 20 декабря, 03:43

Стоимость строительства многоэтажек в Тюмени осенью подорожала на 30-40%

Стоимость строительства многоэтажек в Тюмени осенью подорожала на 30-40%

20 декабря 2024, 03:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Себестоимость строительства за последний квартал в Тюмени подорожала на 30-40%. Если в начале осени работы по возведению офисов, школы, детских садов обходились в 53 тысячи рублей, то сегодня уже требуется 80 тысяч рублей за квадратный метр.

Себестоимость строительства многоэтажных домов повысилась с 60 тысяч до 80-100 тысяч рублей за «квадрат». Об этом сообщил основатель международной сети заводов ЛСТК «Фабрика каркасов» Владимир Лозенко.

Эксперт пояснил, что на подорожание строительных работ влияние оказали рост цен на стройматериалы, нестабильный курс доллара, дефицит рабочих кадров и, как следствие, увеличение заработной платы разнорабочим с 60-90 тысяч до 100-150 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.

У тюменских курьеров за год зарплаты выросли на десятки тысяч рублей
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость строительных материалов выросла в среднем на 11%. Наибольший рост цен зафиксирован лакокрасочную продукцию — на 31-37%.

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