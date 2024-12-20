Стоимость строительства многоэтажек в Тюмени осенью подорожала на 30-40%

Сюжет Строительство

Себестоимость строительства за последний квартал в Тюмени подорожала на 30-40%. Если в начале осени работы по возведению офисов, школы, детских садов обходились в 53 тысячи рублей, то сегодня уже требуется 80 тысяч рублей за квадратный метр.