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Posted 19 декабря, 16:35

Published 19 декабря, 16:35

Modified 19 декабря, 16:37

Updated 19 декабря, 16:37

Собственники китайских автомобилей в Тюмени столкнулись с новыми проблемами

Собственники китайских автомобилей в Тюмени столкнулись с новыми проблемами

19 декабря 2024, 16:35
Фото: 1MI.
Тюменцам становится все более сложно продать свои автомобили из-за учащения случаев поломок.

В Тюмени и регионе наблюдается снижение спроса на подержанные автомобили китайского производства. Об этом рассказал бывший сотрудник одного из местных авторынков.

«Тюменцы начали более тщательно подходить к выбору подержанных автомобилей. От „китайцев“ многие отказываются из-за того, что они часто ломаются. Причем, специалистов, которые разбираются в той же электронике машин из Китая, на самом деле, не так много. Не только в Тюмени, а вообще», — рассказал собеседник агентству URA.RU на условиях анонимности.

Он отметил, что вместо китайских автомобилей жители Тюмени все чаще выбирают подержанные иномарки европейских марок. Причем жители могут отдать предпочтения 10-12-летним б/у автомобилям, а не более новым китайским.

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Ранее тюменцам рассказали, как изменятся цены на автомобили в 2025 году.

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#Иван Солдатов#Общество#Автомобилисты#Новости тюмени#Автомобили#Китайские автомобили
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