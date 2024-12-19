Собственники китайских автомобилей в Тюмени столкнулись с новыми проблемами

Posted 19 декабря, 16:35
Published 19 декабря, 16:35
Modified 19 декабря, 16:37
Updated 19 декабря, 16:37
В Тюмени и регионе наблюдается снижение спроса на подержанные автомобили китайского производства. Об этом рассказал бывший сотрудник одного из местных авторынков.
«Тюменцы начали более тщательно подходить к выбору подержанных автомобилей. От „китайцев“ многие отказываются из-за того, что они часто ломаются. Причем, специалистов, которые разбираются в той же электронике машин из Китая, на самом деле, не так много. Не только в Тюмени, а вообще», — рассказал собеседник агентству URA.RU на условиях анонимности.
Он отметил, что вместо китайских автомобилей жители Тюмени все чаще выбирают подержанные иномарки европейских марок. Причем жители могут отдать предпочтения 10-12-летним б/у автомобилям, а не более новым китайским.