Главный инженер тюменской обсерватории рассказал, почему участились северные сияния

Posted 19 декабря, 16:18
Published 19 декабря, 16:18
Modified 19 декабря, 16:18
Updated 19 декабря, 16:18
По словам Виталия Угренинова, развитие прогнозов солнечной активности и появление специальных приложений с уведомлениями о сияниях, сделало это, в общем-то редкое явление, очень популярным.
— Цикл солнечной активности длится в среднем 11 лет, и сейчас Солнце проходит максимум — находится на пике активности. Вспышки и выбросы плазмы происходят довольно часто. Как следствие — наблюдаются полярные сияния и магнитные бури, — прокомментировал специалист.
Как рассказал астроном, через четыре-пять лет активность Солнца уменьшится, и полярные сияния прекратятся.
— Наблюдение сияний на широте Тюмени — нечастое явление. Но прилет больших облаков плазмы от Солнца приводит к появлению сияния у нас и даже еще южнее. Чтобы сияние было видно, нужно темное небо. Поэтому в летний период, когда ночи светлые, сияний не видно. Каких-то специальных мест для наблюдения нет. Главное — выбраться подальше от города, где нет засветки, — отметил Виталий.