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Posted 19 декабря, 16:18

Published 19 декабря, 16:18

Modified 19 декабря, 16:18

Updated 19 декабря, 16:18

Главный инженер тюменской обсерватории рассказал, почему участились северные сияния

Главный инженер тюменской обсерватории рассказал, почему участились северные сияния

19 декабря 2024, 16:18
Фото: Изображение Midjourney.
Как известно, россияне все чаще становятся свидетелями красивого астрономического действа — северного сияния. Главный инженер тюменской обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов объяснил причины такого частого явления.

По словам Виталия Угренинова, развитие прогнозов солнечной активности и появление специальных приложений с уведомлениями о сияниях, сделало это, в общем-то редкое явление, очень популярным.

— Цикл солнечной активности длится в среднем 11 лет, и сейчас Солнце проходит максимум — находится на пике активности. Вспышки и выбросы плазмы происходят довольно часто. Как следствие — наблюдаются полярные сияния и магнитные бури, — прокомментировал специалист.

Как рассказал астроном, через четыре-пять лет активность Солнца уменьшится, и полярные сияния прекратятся.

— Наблюдение сияний на широте Тюмени — нечастое явление. Но прилет больших облаков плазмы от Солнца приводит к появлению сияния у нас и даже еще южнее. Чтобы сияние было видно, нужно темное небо. Поэтому в летний период, когда ночи светлые, сияний не видно. Каких-то специальных мест для наблюдения нет. Главное — выбраться подальше от города, где нет засветки, — отметил Виталий.
Солнечные вспышки атакуют планету. На Тюменскую область обрушилась магнитная буря
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Ранее «Наш город» писал о том, что на Тюмень обрушится магнитная буря.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Магнитные бури#Астрономия#Солнечная активность#Северные сияния
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