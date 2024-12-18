9-балльные пробки парализовали улицы Тюмени

Posted 18 декабря, 03:54
Published 18 декабря, 03:54
Modified 18 декабря, 03:56
Updated 18 декабря, 03:56
Традиционно движение затруднено на участке Червишевского тракта — от Тимирязева до Трактовой, на Федюнинского — от Мельникайте до Червишевского тракта и на Закалужской — от Червишевского до Московского тракта.
В пробке также стоят водители на Мельникайте — от Широтной до 50 лет ВЛКСМ, на Пермякова — от Прокопия Артамонова до Олимпийской. Многокилометровые заторы образовался на 50 лет ВЛКСМ — от Монтажников до Мельникайте.
Затруднено движение на Трактовой и Мориса Тореза. По словам автовладельцев, машины по мосту Стрела практически не двигаются.
Также пробки наблюдаются на Республики, 50 лет Октября, Профсоюзной, Челюскинцев, Дамбовской и других улицах города. По данным сервиса 2 ГИС, в целом дорожная ситуация в городе оценивается в 9 баллов .
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на строительство дорожной развязки через Транссибирскую магистраль потратят более 11 миллиардов рублей. Новый дорожный объект планируют возвести до 2030 года.