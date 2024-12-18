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Posted 18 декабря, 03:54

Published 18 декабря, 03:54

Modified 18 декабря, 03:56

Updated 18 декабря, 03:56

9-балльные пробки парализовали улицы Тюмени

9-балльные пробки парализовали улицы Тюмени

18 декабря 2024, 03:54
Фото: 1MI.
Многокилометровые заторы наблюдаются практически на всех улицах областной столицы, зарегистрировано около десятка дорожно-транспортных происшествий.

Традиционно движение затруднено на участке Червишевского тракта — от Тимирязева до Трактовой, на Федюнинского — от Мельникайте до Червишевского тракта и на Закалужской — от Червишевского до Московского тракта.

В пробке также стоят водители на Мельникайте — от Широтной до 50 лет ВЛКСМ, на Пермякова — от Прокопия Артамонова до Олимпийской. Многокилометровые заторы образовался на 50 лет ВЛКСМ — от Монтажников до Мельникайте.

Фото: 2 ГИС

Затруднено движение на Трактовой и Мориса Тореза. По словам автовладельцев, машины по мосту Стрела практически не двигаются.

Также пробки наблюдаются на Республики, 50 лет Октября, Профсоюзной, Челюскинцев, Дамбовской и других улицах города. По данным сервиса 2 ГИС, в целом дорожная ситуация в городе оценивается в 9 баллов .

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Дорожные пробки#Автомобилисты#Новости тюмени#Пробки#Автомобили
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