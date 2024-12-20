В Тюмени 20 декабря похолодает до -13

В Тюмени 20 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой снег в утренние часы. Утром и днем термометры покажут -8…-10, в ночные часы температура воздуха опустится до -12…-13. Ветер будет дуть со скоростью до 4,3 м/с.