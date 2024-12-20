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Posted 20 декабря, 01:11

Published 20 декабря, 01:11

Modified 20 декабря, 01:11

Updated 20 декабря, 01:11

В Тюмени 20 декабря похолодает до -13

В Тюмени 20 декабря похолодает до -13

20 декабря 2024, 01:11
Фото: 1MI.
Облачная погода, снег, ветер 7-12 м/с ожидаются на юге Тюменской области в пятницу, 20 декабря. Днем столбики термометров покажут -6…-11, по юго-восточным районам до -1…-6, в ночные часы ожидается до -8…-13, местами до -3…-8.

В Тюмени 20 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой снег в утренние часы. Утром и днем термометры покажут -8…-10, в ночные часы температура воздуха опустится до -12…-13. Ветер будет дуть со скоростью до 4,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:15, закат в 15:55, продолжительность дня 6 часов 40 минут.

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В Тобольске 20 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -7…-8, к ночи похолодает до -10…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 4,2 м/с

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:12, закат в 15:36, продолжительность дня 6 часов 24 минуты.

В Ишиме 20 декабря ожидается пасмурная погода, снег в на протяжении всего дня. Утром и днем синоптики прогнозируют -3….-4, к ночи похолодание до ночью -7…-10. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:52 закат в 15:47, продолжительность дня 6 часов 55 минут.

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