Стоимость строительных материалов в Тюмени взлетела на 30%

Posted 16 декабря, 05:02
Published 16 декабря, 05:02
Modified 16 декабря, 05:04
Updated 16 декабря, 05:04
По словам сообщил доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, лидером по росту цен стали лакокрасочные материалы — их стоимость выросла на 31-37%. На втором месте находятся обои и строительные смеси (рост на 20%), на третьем керамическая плитка и вентиляционное, электротехническое и теплотехническое оборудование (рост на 13-20%).
По словам Щербаченко, подорожание стойматериалов обусловлено высокой инфляцией и резко подорожавшими кредитами, ростом расходов на логистику и производство, увеличение стоимости сырья.
Основатель международной сети заводов ЛСТК «Фабрика каркасов» Владимир Лозенко отметил, что также на подорожание стройматериалов влияние оказал повышенный спрос — застройщики, стремятся завершить объекты до конца года, соответственно потребность в стройматериалах увеличивается, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в два раза снизились продажи квартир на рынке рынке с полной оплатой стоимости недвижимости. Если в 2023 году совершалось 12,3% сделок от общего числа, то в этом году только 7%.