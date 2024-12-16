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Posted 16 декабря, 05:02

Published 16 декабря, 05:02

Modified 16 декабря, 05:04

Updated 16 декабря, 05:04

Стоимость строительных материалов в Тюмени взлетела на 30%

Стоимость строительных материалов в Тюмени взлетела на 30%

16 декабря 2024, 05:02
Фото: 1MI.
Стоимость строительных материалов в Тюменской области за последний год увеличилась на 11%. Подорожали все виды продукции.

По словам сообщил доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, лидером по росту цен стали лакокрасочные материалы — их стоимость выросла на 31-37%. На втором месте находятся обои и строительные смеси (рост на 20%), на третьем керамическая плитка и вентиляционное, электротехническое и теплотехническое оборудование (рост на 13-20%).

По словам Щербаченко, подорожание стойматериалов обусловлено высокой инфляцией и резко подорожавшими кредитами, ростом расходов на логистику и производство, увеличение стоимости сырья.

Основатель международной сети заводов ЛСТК «Фабрика каркасов» Владимир Лозенко отметил, что также на подорожание стройматериалов влияние оказал повышенный спрос — застройщики, стремятся завершить объекты до конца года, соответственно потребность в стройматериалах увеличивается, пишет РБК Тюмень.

Аренда квартир в Тюмени подорожала за год на 24%
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в два раза снизились продажи квартир на рынке рынке с полной оплатой стоимости недвижимости. Если в 2023 году совершалось 12,3% сделок от общего числа, то в этом году только 7%.

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