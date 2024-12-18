У тюменских курьеров за год зарплаты выросли на десятки тысяч рублей

Posted 18 декабря, 06:55
Published 18 декабря, 06:55
Modified 18 декабря, 06:57
Updated 18 декабря, 06:57
Также существенно, на 36%, увеличились зарплатные предложения в отрасли «Медицина, фармацевтика» — до 74,5 тысячи рублей, на 31% увеличились зарплаты в сфере Рабочий персонал» — до 109 тысяч рублей.
Также в число лидеров по росту заработка вошли специалисты автобизнеса, транспорта, логистики и перевозок — рост от 24 до 28%.
В целом в Тюменской области размер средней заработной платы по итогам ноября превысил 70,6 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост составил 23%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени средняя номинальная начисленная заработная плата в 2024 году составила 101 тысячу 299 рублей. За год ее рост составил около 16%.