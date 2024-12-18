nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 06:55

Published 18 декабря, 06:55

Modified 18 декабря, 06:57

Updated 18 декабря, 06:57

В Тюменской области рост зарплат административного персонала превысил 23%

У тюменских курьеров за год зарплаты выросли на десятки тысяч рублей

18 декабря 2024, 06:55
Фото: 1MI.

В Тюменской области рост зарплат административного персонала превысил 23%

В Тюменской области за последний год зарплаты курьеров выросли на 64%. Средний размер заработка составил 79,7 тысячи рублей. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

Также существенно, на 36%, увеличились зарплатные предложения в отрасли «Медицина, фармацевтика» — до 74,5 тысячи рублей, на 31% увеличились зарплаты в сфере Рабочий персонал» — до 109 тысяч рублей.

Также в число лидеров по росту заработка вошли специалисты автобизнеса, транспорта, логистики и перевозок — рост от 24 до 28%.

В целом в Тюменской области размер средней заработной платы по итогам ноября превысил 70,6 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост составил 23%.

В Тюмени ищут руководителя объекта. Зарплата — почти полмиллиона рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Дело кавказца-педофила: дочь тюменского бойца СВО начали преследовать в школеПредновогодняя перезагрузка: чек-лист тюменца для счастливого начала 2025-го годаТюменская чиновница посоветовала пенсионерке «быть скромнее»
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика