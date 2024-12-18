Дело кавказца-педофила: дочь тюменского бойца СВО начали преследовать в школе

Posted 18 декабря, 06:44
Published 18 декабря, 06:44
Modified 18 декабря, 06:46
Updated 18 декабря, 06:46
Военный сообщил «Нашему Городу», что накануне, 18 декабря, две неизвестные женщины пришли в школу, где учится его дочь. Они пытались узнать у школьников, одноклассников информацию о расписании занятий ребенка.
«Выясняли у одноклассников, во сколько уходит мой ребенок из школы, сколько у нее уроков. Кроме того, раздавали ребятам бумажки с номерами телефонов и просили позвонить по данным номерам и сообщить, когда моя дочь пойдет домой», — рассказал ветеран СВО.
По его словам, заявление в полицию уже подано. В настоящее время ведется проверка, но боец опасается того, что расследование дела может закончиться очередной отпиской.
«Насколько мне известно, у уроженца Ингушетии, угрожавшего моему ребенку, имеются влиятельные покровители в одной из диаспор Тюменской области. Я не знаю, что хотят сделать эти люди с мои ребенком. Возможно, пытаются похитить, но я свою дочь в обиду не дам. Прошу Александра Бастрыкина взять под свой личный контроль расследование данного дела и привлечь к ответственности виновных», — подчеркнул военный.
В ноябре 2024 года в СМИ получила огласку история педофила-кавказца из Тюмени. Уроженец Ингушетии домогался до несовершеннолетней девочки, дочери ветерана СВО. Молодой человек отправлял школьнице фотографии интимного характера и в ответ требовал аналогичные фото.
Так как ребенок не согласился это делать, молодой человек пустил в ход угрозы. Причем поступали они нее только в адрес ребенка, но и ее отца-военного. Ингуш пытался манипулировать несовершеннолетней девочкой, говоря о том, что якобы планирует совершить суицид, и склонял ее пойти на самоубийство.
Ветеран рассказывал, что в момент когда все это происходило, он находился в отпуске. Боец заметил, что поведение его ребенка изменилось — девочка стала нервной и скрытной. Проверив телефон дочери стали понятны причины ее поведения.
После того, как участник СВО написал молодому человеку о том, что на него подано заявление, тот начал извиняться и просить не давать ход делу, а позже переключился на угрозы семье влиятельными родственниками, а потом и вовсе заявил, что его взломали и все фото- видео- не его.
Данным делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, по поручению председателя СК РФ было возбуждено уголовное дело, но педофил до сих пор находится на свободе.
Военный отмечает, что дело пытаются «замять», так как угрожавший его ребенку уроженец Ингушетии является родственником главы ингушской диаспоры Тюмени. Данная информация является неподтвержденной.
По словам полномочного представителя Республики Ингушетии в Тюменской области Тимура Даурбекова, обвиняемый в непристойных действиях в отношении несовершеннолетней и угрозах ее семье не является его родственником и не имеет никакого отношения к его семье.
В связи с распространяемой информацией в телеграм-каналах и других СМИ официально заявляю, что обвиняемый в непристойных действиях в отношении несовершеннолетней и угрозах ее семье не является моим родственником, не имел и не имеет никакого отношения к моей семье. В свою очередь, выступаю с резким осуждением в отношении лица, совершившего это преступление, — заявил Тимур Даурбеков.
Он добавил, что преступления такого характера должны строго наказываться по законам России.
Однако ветеран СВО уверен в том, что у молодого человека имеются покровители. Свои слова он подкрепляет фактами.
«Из телефона, который был изъят сотрудниками правоохранительных органов, чудесным образом исчезли все переписки с угрожавшим моей семье молодым человеком, удалены все его голосовые сообщения. Несмотря на то, что я продлил свой отпуск, меня объявили в СОЧ — в военную часть, к которой прикреплен, позвонили некие люди и велели сделать все, чтобы „меня забрали из Тюмени“», — сообщил военный.
В настоящее время расследованием уголовного дела занимаются правоохранительные органы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области осудили педофила из Уватского района. Мужчина более года насиловал несовершеннолетнего ребенка. Извращенца приговорили к 12 годам лишения свободы и принудительному лечению у психиатра.