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Posted 18 декабря, 04:51

Published 18 декабря, 04:51

Modified 18 декабря, 04:53

Updated 18 декабря, 04:53

В Тюмени в 5 раз вырос спрос на работников на неполный день

Из-за дефицита кадров в Тюмени растет спрос на работников на неполный день

18 декабря 2024, 04:51
Фото: 1MI.

В Тюмени в 5 раз вырос спрос на работников на неполный день

Сюжет
Зарплата
В Тюменской области за последний год в пять раз увеличилось число вакансий с частичной занятостью. В число самых востребованных у работодателей специалистов вошли курьеры, упаковщики, водители, продавцы, операторы call-центра, повара, уборщицы.

Первые четыре категории стали самыми высокооплачиваемыми — медианная зарплата составила от 50,8 до 131 тысячи рублей.

По данным аналитиков Зарплата.Ру, росту числа предложений с неполным рабочим днем способствовали низкий уровень безработицы в России в целом и дефицит кадров.

«Для компаний вакансии с временной занятостью — это хорошая возможность закрыть хотя бы частично потребность в персонале, для соискателей — это обилие выбора вариантов подработки и возможность дополнительного заработка», — пояснили эксперты.

И добавили, что вакансии с неполным рабочим днем пользуются популярностью у соискателей — за год количество откликов на такие предложения возросло в 3,3 раза.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили сферы, работники которых зарабатывают в среднем 200 тысяч рублей в месяц. В список вошли отрасли нефти и газа, химической промышленности и добычи полезных ископаемых.

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