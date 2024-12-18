Из-за дефицита кадров в Тюмени растет спрос на работников на неполный день

Posted 18 декабря, 04:51
Published 18 декабря, 04:51
Modified 18 декабря, 04:53
Updated 18 декабря, 04:53
Первые четыре категории стали самыми высокооплачиваемыми — медианная зарплата составила от 50,8 до 131 тысячи рублей.
По данным аналитиков Зарплата.Ру, росту числа предложений с неполным рабочим днем способствовали низкий уровень безработицы в России в целом и дефицит кадров.
«Для компаний вакансии с временной занятостью — это хорошая возможность закрыть хотя бы частично потребность в персонале, для соискателей — это обилие выбора вариантов подработки и возможность дополнительного заработка», — пояснили эксперты.
И добавили, что вакансии с неполным рабочим днем пользуются популярностью у соискателей — за год количество откликов на такие предложения возросло в 3,3 раза.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили сферы, работники которых зарабатывают в среднем 200 тысяч рублей в месяц. В список вошли отрасли нефти и газа, химической промышленности и добычи полезных ископаемых.