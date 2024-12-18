Из-за дефицита кадров в Тюмени растет спрос на работников на неполный день

В Тюмени в 5 раз вырос спрос на работников на неполный день

Сюжет Зарплата

В Тюменской области за последний год в пять раз увеличилось число вакансий с частичной занятостью. В число самых востребованных у работодателей специалистов вошли курьеры, упаковщики, водители, продавцы, операторы call-центра, повара, уборщицы.