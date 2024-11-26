В Тюмени наглый мигрант домогается маленькой дочери бойца СВО, и угрожает ей. ВИДЕО

Мигрант из Тюмени вымогал фотографии интимного характера у школьницы. Когда девочка отказалась присылать ему материалы, он стал угрожать ей и ее отцу, участнику специальной военной операции. Кроме того, прислал ребенку видео интимного характера со своим участием.