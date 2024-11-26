В Тюмени наглый мигрант домогается маленькой дочери бойца СВО, и угрожает ей. ВИДЕО

Posted 26 ноября, 14:13
Published 26 ноября, 14:13
Modified 26 ноября, 14:15
Updated 26 ноября, 14:15
Мигрант из Тюмени вымогал фотографии интимного характера у школьницы. Когда девочка отказалась присылать ему материалы, он стал угрожать ей и ее отцу, участнику специальной военной операции. Кроме того, прислал ребенку видео интимного характера со своим участием.
По словам отца пострадавшей девочки, заявление в полиции у него не приняли. В прокуратуре также не приняли никаких мер.
— Урод домогается до моего ребенка, вымогает деньги, просит ее отправлять интимные фотографии. Я был в отделе полиции, у меня не приняли заявление, отказали мне. Приехал в прокуратору, говорят нет прокурора. Сегодня уезжаю на передовую, — рассказал тюменец.
В видеороликах, которые мигрант присылает школьнице, он угрожает со словами «спущу вас на фарш и продам под видом свинины».