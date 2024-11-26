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Posted 26 ноября, 14:13

Published 26 ноября, 14:13

Modified 26 ноября, 14:15

Updated 26 ноября, 14:15

В Тюмени наглый мигрант домогается маленькой дочери бойца СВО, и угрожает ей

В Тюмени наглый мигрант домогается маленькой дочери бойца СВО, и угрожает ей. ВИДЕО

26 ноября 2024, 14:13
Фото: Изображение Midjourney.

В Тюмени наглый мигрант домогается маленькой дочери бойца СВО, и угрожает ей

Сюжет
Дети
Участник специальной военной операции, который вот-вот отправится на фронт рассказал о мужчине, который угрожает его дочери-школьнице. Он также отправляет ребенку видео интимного характера.

Мигрант из Тюмени вымогал фотографии интимного характера у школьницы. Когда девочка отказалась присылать ему материалы, он стал угрожать ей и ее отцу, участнику специальной военной операции. Кроме того, прислал ребенку видео интимного характера со своим участием.

Видео: https://vk.com/wall-125235428_227766
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По словам отца пострадавшей девочки, заявление в полиции у него не приняли. В прокуратуре также не приняли никаких мер.

— Урод домогается до моего ребенка, вымогает деньги, просит ее отправлять интимные фотографии. Я был в отделе полиции, у меня не приняли заявление, отказали мне. Приехал в прокуратору, говорят нет прокурора. Сегодня уезжаю на передовую, — рассказал тюменец.

В видеороликах, которые мигрант присылает школьнице, он угрожает со словами «спущу вас на фарш и продам под видом свинины».

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Ранее стало известно, что югорчанину, убившему в Тюмени девушку, вынесли приговор.

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