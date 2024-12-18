Тюменская чиновница посоветовала пенсионерке «быть скромнее»

Posted 18 декабря, 05:13
Published 18 декабря, 05:13
Modified 18 декабря, 05:15
Updated 18 декабря, 05:15
Такой совет чиновница дала пенсионерке, попросившей организовать для пожилых людей бесплатный проезд в о общественном транспорте, следующем в Тюмень.
«Нам всем нужно прислушаться к губернатору Александру Моору с точки зрения взвешивания и соразмерности своих желаний и реальности. Реальность такова: нужно немного поумерить желания, чтобы достичь больших целей», — передает слова Зиминой тг-канал «ПиГ».
Заявление чиновницы вызвало бурю негатива у тюменцев. Жители региона посоветовали чиновнице «поумерить свои желания и снизить з\п».
«Пора пересмотреть зарплаты чиновникам, а то далеки они от народа. На своем ли месте эта дама? Надеюсь, что проведут проверку», — отметила Татьяна Ш. в сообществе «ЧС Тюмень»
«Чиновникам разве стали за дерзость платить? Что последнее время властьимущие стали открыто хамить населению. Установка что ли такая», — задался вопросов Андрей А.
Ранее «Наш Город» писал, что администрацию Тобольска покинет пресс-секретарь мэра города Анастасия Гулина. Кто займет место Гулиной, проработавшей в пресс-службе почти 10 лет, пока неизвестно.