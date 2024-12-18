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Posted 18 декабря, 05:13

Published 18 декабря, 05:13

Modified 18 декабря, 05:15

Updated 18 декабря, 05:15

Тюменская чиновница посоветовала пенсионерке «быть скромнее»

Тюменская чиновница посоветовала пенсионерке «быть скромнее»

18 декабря 2024, 05:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Общественный транспорт
Глава администрации Тюменского района Ольга Зимина во время «прямой линии» с жителями муниципалитета рекомендовала «поумерить желания».

Такой совет чиновница дала пенсионерке, попросившей организовать для пожилых людей бесплатный проезд в о общественном транспорте, следующем в Тюмень.

«Нам всем нужно прислушаться к губернатору Александру Моору с точки зрения взвешивания и соразмерности своих желаний и реальности. Реальность такова: нужно немного поумерить желания, чтобы достичь больших целей», — передает слова Зиминой тг-канал «ПиГ».

Заявление чиновницы вызвало бурю негатива у тюменцев. Жители региона посоветовали чиновнице «поумерить свои желания и снизить з\п».

«Пора пересмотреть зарплаты чиновникам, а то далеки они от народа. На своем ли месте эта дама? Надеюсь, что проведут проверку», — отметила Татьяна Ш. в сообществе «ЧС Тюмень»
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«Чиновникам разве стали за дерзость платить? Что последнее время властьимущие стали открыто хамить населению. Установка что ли такая», — задался вопросов Андрей А.

Ранее «Наш Город» писал, что администрацию Тобольска покинет пресс-секретарь мэра города Анастасия Гулина. Кто займет место Гулиной, проработавшей в пресс-службе почти 10 лет, пока неизвестно.

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