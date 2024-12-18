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Posted 18 декабря, 04:22

Published 18 декабря, 04:22

Modified 18 декабря, 04:24

Updated 18 декабря, 04:24

В Тюменской области на 20% сократилось производство масла

Производство масла в Тюменской области сократилось в пользу сметаны

18 декабря 2024, 04:22
Фото: 1MI.

В Тюменской области на 20% сократилось производство масла

Тюменские предприятия нарастили объемы производства основных продуктов питания. Хозяйствами всех категорий было произведено продукции на сумму 87,6 миллиарда рублей, что превышает показатели 2023 года почти на 9 миллиардов.

Производство молока выросло на 4,7% — до 104 тысяч тонн, сливок на 15,5% — до 11,8 тысячи тонн, творога — на 16,2%, до 10,9 тысячи тонн и т. д. В целом в хозяйствах всех категорий Тюменской области объем производства молока составил 395,6 тысячи тонн, скота и птицы на убой — 142,9 тысячи тонн, яиц — 912,4 миллиона штук.

В тоже время в регионе снизились объемы производства сливочного масла вследствие того, что высокожирные сливки были перенаправлены на выпуск сметаны. За период январь — октябрь объемы производства масла в Тюменской области упали на 20,6%, а объемы производства кисломолочной продукции увеличились на 4,8%, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость потребительских товаров и услуг выросла на 5,2%. Лидерами по росту цен стали картофель, молочные продукты и сливочное масло.

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