Производство масла в Тюменской области сократилось в пользу сметаны

Posted 18 декабря, 04:22
Published 18 декабря, 04:22
Modified 18 декабря, 04:24
Updated 18 декабря, 04:24
Производство молока выросло на 4,7% — до 104 тысяч тонн, сливок на 15,5% — до 11,8 тысячи тонн, творога — на 16,2%, до 10,9 тысячи тонн и т. д. В целом в хозяйствах всех категорий Тюменской области объем производства молока составил 395,6 тысячи тонн, скота и птицы на убой — 142,9 тысячи тонн, яиц — 912,4 миллиона штук.
В тоже время в регионе снизились объемы производства сливочного масла вследствие того, что высокожирные сливки были перенаправлены на выпуск сметаны. За период январь — октябрь объемы производства масла в Тюменской области упали на 20,6%, а объемы производства кисломолочной продукции увеличились на 4,8%, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость потребительских товаров и услуг выросла на 5,2%. Лидерами по росту цен стали картофель, молочные продукты и сливочное масло.