Производство масла в Тюменской области сократилось в пользу сметаны

Производство молока выросло на 4,7% — до 104 тысяч тонн, сливок на 15,5% — до 11,8 тысячи тонн, творога — на 16,2%, до 10,9 тысячи тонн и т. д. В целом в хозяйствах всех категорий Тюменской области объем производства молока составил 395,6 тысячи тонн, скота и птицы на убой — 142,9 тысячи тонн, яиц — 912,4 миллиона штук.