Бастрыкин взял на контроль дело тюменского педофила-кавказца

Posted 27 ноября, 08:06
Published 27 ноября, 08:06
Modified 27 ноября, 08:08
Updated 27 ноября, 08:08
Мужчина требовал у ребенка интимные фотографии, а после того как получил отказ начал угрожать расправой отцу девочки, участнику специальной военной операции. В видеороликах, которые уроженец Ингушетии отправлял школьнице, он грозился «спустить ее и отца на фарш и продать под видом свинины».
По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сотрудники правоохранительных органов в очередной раз устроили облаву на мигрантов в кафе, торговых павильонах и на рынках. В ходе рейда было выявлено более 10 нелегалов.