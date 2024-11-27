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Posted 27 ноября, 08:06

Published 27 ноября, 08:06

Modified 27 ноября, 08:08

Updated 27 ноября, 08:08

Бастрыкин взял на контроль дело тюменского педофила-кавказца

Бастрыкин взял на контроль дело тюменского педофила-кавказца

27 ноября 2024, 08:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Глава Следственного комитета России поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий кавказца в отношении школьницы.

Мужчина требовал у ребенка интимные фотографии, а после того как получил отказ начал угрожать расправой отцу девочки, участнику специальной военной операции. В видеороликах, которые уроженец Ингушетии отправлял школьнице, он грозился «спустить ее и отца на фарш и продать под видом свинины».

По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сотрудники правоохранительных органов в очередной раз устроили облаву на мигрантов в кафе, торговых павильонах и на рынках. В ходе рейда было выявлено более 10 нелегалов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Следственный комитет#Уголовное дело#Новости тюмени#Уголовная ответственность#Педофилия#Александр Бастрыкин
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