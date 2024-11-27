Бастрыкин взял на контроль дело тюменского педофила-кавказца

Мужчина требовал у ребенка интимные фотографии, а после того как получил отказ начал угрожать расправой отцу девочки, участнику специальной военной операции. В видеороликах, которые уроженец Ингушетии отправлял школьнице, он грозился «спустить ее и отца на фарш и продать под видом свинины».