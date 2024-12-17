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Posted 17 декабря, 08:10

Published 17 декабря, 08:10

Modified 17 декабря, 08:13

Updated 17 декабря, 08:13

В Тюмени ищут руководителя объекта на зарплату 400 тысяч рублей

В Тюмени ищут руководителя объекта. Зарплата — почти полмиллиона рублей

17 декабря 2024, 08:10
Фото: 1MI.

В Тюмени ищут руководителя объекта на зарплату 400 тысяч рублей

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Зарплата
Вакансию руководителя нефтегазового объекта опубликовала российская независимая буровая компания «Энергия Нефтегазового Сервиса», предоставляющая услуги строительства и капитального ремонта скважин.

В размещенной на сайте hh.ru вакансии указано, что от кандидата на должность требуются высшее образование, опыт работы в области бурения не менее 5 лет и опыт работы на руководящей должности не менее трех лет.

В обязанности сотрудника будет входить проведение технологического контроля за строительством скважин на нефть и газ, а также взаимодействие с заказчиками и подрядчиками компании.

Работа предполагает вахтовый метод. Работодатель обещает предоставить жилье, обеспечить трехразовым питанием и комплектом спецодежды, а также взять расходы на оплату проезда к месту работы и обратно.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали список вакансий декабря с заработной платой ниже 25 тысяч рублей. В него вошли почтальоны, рекламные агенты, уборщики, кухонные работники.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Нефть и газ#Вакансии
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