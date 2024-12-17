В Тюмени ищут руководителя объекта. Зарплата — почти полмиллиона рублей

Posted 17 декабря, 08:10
Published 17 декабря, 08:10
Modified 17 декабря, 08:13
Updated 17 декабря, 08:13
В размещенной на сайте hh.ru вакансии указано, что от кандидата на должность требуются высшее образование, опыт работы в области бурения не менее 5 лет и опыт работы на руководящей должности не менее трех лет.
В обязанности сотрудника будет входить проведение технологического контроля за строительством скважин на нефть и газ, а также взаимодействие с заказчиками и подрядчиками компании.
Работа предполагает вахтовый метод. Работодатель обещает предоставить жилье, обеспечить трехразовым питанием и комплектом спецодежды, а также взять расходы на оплату проезда к месту работы и обратно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали список вакансий декабря с заработной платой ниже 25 тысяч рублей. В него вошли почтальоны, рекламные агенты, уборщики, кухонные работники.