Тюменские власти озвучили сроки сдачи долгостроя по улице 50 лет Октября

Posted 20 декабря, 04:53
Published 20 декабря, 04:53
Modified 20 декабря, 04:55
Updated 20 декабря, 04:55
Строительство спортивного комплекса началось в 2015 году. Бывший глава администрации Тюмени, а ныне мэр Югры Руслан Кухарук заверял тогда, что в 2018 году здесь будет открыт новый спортивный объект — другого назначения у участка земли под бывшим зданием нет.
Правда, в 2018 году спорткомплекс так и не открыли, а позже и вовсе перенесли сроки сдачи на 2024 год.
Напомним, демонтаж здания, в котором находился единственный в Тюмени бассейн с минеральной водой, был проведен осенью 2015 года. Решение о сносе здания было принято в связи с его ненадлежащим состоянием — в одной из стен была обнаружена трещина.
Бассейн «Геолог» работал в Тюмени с начала 70-х и до начала 2000-х годов. Долгое время он оставался единственным в областной столице. В конце 2000-х бассейн и спортивный комплекс, как многие советские спортивные объекты, перестал функционировать — здание было передано в частные руки. Впоследствии там открыли турагенство, дайвинг-клуб, магазины и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени отложили реконструкцию ДКН «Строитель» на неопределенный срок. На ближайшие годы в бюджете города денежные средства на проведение ремонта ДНК не предусмотрены.