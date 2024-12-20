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Posted 20 декабря, 04:53

Published 20 декабря, 04:53

Modified 20 декабря, 04:55

Updated 20 декабря, 04:55

Тюменские власти озвучили сроки сдачи долгостроя по улице 50 лет Октября

Тюменские власти озвучили сроки сдачи долгостроя по улице 50 лет Октября

20 декабря 2024, 04:53
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Ранее там располагался популярный в областной столице бассейн «Геолог». По предварительны данным, новый спорткомплекс с бассейном будет открыт до конца 2025 года.

Строительство спортивного комплекса началось в 2015 году. Бывший глава администрации Тюмени, а ныне мэр Югры Руслан Кухарук заверял тогда, что в 2018 году здесь будет открыт новый спортивный объект — другого назначения у участка земли под бывшим зданием нет.

Правда, в 2018 году спорткомплекс так и не открыли, а позже и вовсе перенесли сроки сдачи на 2024 год.

Напомним, демонтаж здания, в котором находился единственный в Тюмени бассейн с минеральной водой, был проведен осенью 2015 года. Решение о сносе здания было принято в связи с его ненадлежащим состоянием — в одной из стен была обнаружена трещина.

Бассейн «Геолог» работал в Тюмени с начала 70-х и до начала 2000-х годов. Долгое время он оставался единственным в областной столице. В конце 2000-х бассейн и спортивный комплекс, как многие советские спортивные объекты, перестал функционировать — здание было передано в частные руки. Впоследствии там открыли турагенство, дайвинг-клуб, магазины и т. д.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени отложили реконструкцию ДКН «Строитель» на неопределенный срок. На ближайшие годы в бюджете города денежные средства на проведение ремонта ДНК не предусмотрены.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Спорт#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Долгострои#Бассейн
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