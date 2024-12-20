Тюменские власти озвучили сроки сдачи долгостроя по улице 50 лет Октября

Бассейн «Геолог» работал в Тюмени с начала 70-х и до начала 2000-х годов. Долгое время он оставался единственным в областной столице. В конце 2000-х бассейн и спортивный комплекс, как многие советские спортивные объекты, перестал функционировать — здание было передано в частные руки. Впоследствии там открыли турагенство, дайвинг-клуб, магазины и т. д.