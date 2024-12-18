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Posted 18 декабря, 03:34

Published 18 декабря, 03:34

Modified 18 декабря, 03:36

Updated 18 декабря, 03:36

На строительство развязки через железную дорогу в Тюмени потратят 11,1 млрд

На строительство развязки через железную дорогу в Тюмени потратят 11,1 млрд

18 декабря 2024, 03:34
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
На строительство транспортной развязки в Тюмени через железную дорогу «Москва-Владивосток» в створе улицы Аккумуляторная потратят более 11 миллиардов рублей. Такую сумму озвучили в администрации города, пишет РБК Тюмень.

В начале декабря проект строительства транспортной развязки прошел госэкспертизу. Согласно документации, общая протяженность транспортной развязки через Транссибирскую магистраль составит 5,3 километра, она пройдет через Транссибирскую магистраль и свяжет районы Дом обороны и Маяка. Для транспортных средств обустроят четыре полосы движения. По предварительным данным, в эксплуатацию новый дорожный объект будет сдан до конца 2030 года.

Напомним, на разработку проекта развязки через Транссибирскую магистраль было потрачено 30,5 миллиона рублей. Контракт был заключен с АО «Институт Тюменьгражданпроект».

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти изымут у горожан более десятка домов и земельных участков в районе улиц Ярославская — Рылеева — Саратовская, Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская и по улице Горпищекомбинатовской ради проведения реновации.

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