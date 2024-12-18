На строительство развязки через железную дорогу в Тюмени потратят 11,1 млрд

В начале декабря проект строительства транспортной развязки прошел госэкспертизу. Согласно документации, общая протяженность транспортной развязки через Транссибирскую магистраль составит 5,3 километра, она пройдет через Транссибирскую магистраль и свяжет районы Дом обороны и Маяка. Для транспортных средств обустроят четыре полосы движения. По предварительным данным, в эксплуатацию новый дорожный объект будет сдан до конца 2030 года.