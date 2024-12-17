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Posted 17 декабря, 07:06

Published 17 декабря, 07:06

Modified 17 декабря, 10:05

Updated 17 декабря, 10:05

У тюменского криминального авторитета Ганса забрали дом

У тюменского криминального авторитета Ганса забрали особняк ради КРТ

17 декабря 2024, 07:06
Фото: 1MI.

У тюменского криминального авторитета Ганса забрали дом

Сюжет
Строительство
Особняк бывшего криминального тюменского авторитета Ганса (Юрия Тишенкова) изъяли ради реновации. Как сообщили в администрации Тюмени, застройщик выплатил Тишенкову денежную компенсацию.

Информации о размере выплаты нет, но известно, что на данный момент дом Ганса на Ижевской находится в собственности города, сообщает Ura.ru.

Ранее Тишенков в качестве компенсации требовал три квартиры и коммерческое помещение в строящемся ЖК — предложенные застройщиком 100 миллионов рублей его не устроили. По информации источников, Ганс пытался отстоять свое семейное гнездо через суд.

Напомним, о реализации КРТ в границе улиц Береговая — Мысовская — Газовиков» стало известно два года назад — в 2022 году. Под реновацию попал земельный участок площадью 29 гектаров. Согласно контракту, застройщику в течение восьми лет предстоит снести более сотни индивидуальных домов и построить новые жилые комплексы.

В Тюмени снесут более десятка домов ради реновации
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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти утвердили изменения в проект реализации программы комплексного развития территории в Заречном районе, в районе улиц 2-я Луговая — Береговая. Согласно документации там возведут высотки, детсады и школу на 1800 учеников.

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