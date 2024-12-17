У тюменского криминального авторитета Ганса забрали особняк ради КРТ

Напомним, о реализации КРТ в границе улиц Береговая — Мысовская — Газовиков» стало известно два года назад — в 2022 году. Под реновацию попал земельный участок площадью 29 гектаров. Согласно контракту, застройщику в течение восьми лет предстоит снести более сотни индивидуальных домов и построить новые жилые комплексы.