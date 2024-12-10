Власти не нашли в бюджете денег на реконструкцию ДНК «Строитель»

Posted 10 декабря, 04:42
Published 10 декабря, 04:42
Modified 10 декабря, 04:44
Updated 10 декабря, 04:44
«Сроки выполнения работ определят после включения данного объекта в проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период, исходя из наличия денежных средств в бюджете», — сообщили РБК Тюмень в ведомстве.
Ранее сообщалось, что ремонт ДНК «Строитель» стоимостью 1,9 миллиарда рублей будет проведен в 2025 году. В конце марта проект реконструкции, на разработку которого из бюджета потратили более 4 миллионов рублей, был одобрен госэкспертизой. В документе было указано, что ремонт предстоит провести на площади свыше 8 тысяч квадратных метров. Общий объем строительных работ должен был составить порядка 51 тысячи квадратов.
Ранее «Наш Город» писал, что ДНК «Строитель» закрыли в ноябре 2023 года в связи с ненормативным состоянием здания. В настоящее время дворец культуры располагается в здании по улице Текстильная, 5а.