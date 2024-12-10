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Posted 10 декабря, 04:42

Published 10 декабря, 04:42

Modified 10 декабря, 04:44

Updated 10 декабря, 04:44

Власти не нашли в бюджете денег на реконструкцию ДНК «Строитель»

Власти не нашли в бюджете денег на реконструкцию ДНК «Строитель»

10 декабря 2024, 04:42
Фото: 2 ГИС.
Сюжет
Бюджет
Реконструкцию ДНК «Строитель» отложили на неопределенный срок. Как пояснили в департаменте культуры Тюменской области, в бюджете Тюменской области на ближайшие три года денежных средств на реновацию ДНК не предусмотрено.
«Сроки выполнения работ определят после включения данного объекта в проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период, исходя из наличия денежных средств в бюджете», — сообщили РБК Тюмень в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ремонт ДНК «Строитель» стоимостью 1,9 миллиарда рублей будет проведен в 2025 году. В конце марта проект реконструкции, на разработку которого из бюджета потратили более 4 миллионов рублей, был одобрен госэкспертизой. В документе было указано, что ремонт предстоит провести на площади свыше 8 тысяч квадратных метров. Общий объем строительных работ должен был составить порядка 51 тысячи квадратов.

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Ранее «Наш Город» писал, что ДНК «Строитель» закрыли в ноябре 2023 года в связи с ненормативным состоянием здания. В настоящее время дворец культуры располагается в здании по улице Текстильная, 5а.

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