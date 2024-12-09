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Posted 9 декабря, 08:05

Published 9 декабря, 08:05

Modified 9 декабря, 08:07

Updated 9 декабря, 08:07

Директор катка «Сердце Тюмени» пообещал исправить все недочеты

Владелец прославившегося на всю страну катка «Сердце Тюмени» пообещал все исправить

9 декабря 2024, 08:05
Фото: ВК «Сердце Тюмени».

Директор катка «Сердце Тюмени» пообещал исправить все недочеты

Сюжет
Строительство
До конца этой неделе форма самого большого в Тюменской области катка будет максимально приближена к 3D-макету. Об этом сообщил Александр Андросова, руководителя проекта, в ответ на бурю критики, обрушившуюся от тюменцев.

Андросов пояснил, что отличающая от 3D-макета форма катка получилась вследствие того, что из-за аномально теплой погоды, стоявшей всю минувшую неделю, специалисты не успели заморозить столбы, на которых бы можно было дать максимальную натяжку.

Видео: тг-канал Тюмень. Александр Андросов расставил все точки над «i»
«Это не окончательный вариант, а так называемая стадия „зарождения“ — мы зажгли сердце, обозначили контур. Сейчас мы уже поправили его — это подтверждают фотографии наших гостей. До конца этой неделе еще доработаем. Уверен, когда мы заморозим столбы, у нас будет красивое сердце, близкое», — сообщил Александр Андросов.
Видео: Тюмень №1. Так выглядит «Сердце Тюмени» из иллюминатора самолета.

Также руководитель проекта подчеркнул, что каток строился за счет инвестиций его компании и средств застройщика, на земле которого построен каток. В реализацию не вложено ни рубля бюджетных и государственных денег.

«Сумма проекта, озвученная СМИ, является многократно завышенной. Бюджет 165 миллионов рублей возник из расчетов московского эксперта, который посчитал каток с искусственным охлаждением льда. Тюменский каток естественного охлаждения, поэтому бюджет „Сердца Тюмени“ в разы меньше», — пояснил Александр Андросов.
В Тюмени сегодня состоится открытие самого большого катка в виде сердца
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Ранее «Наш Город» писал, что тюменский каток «Сердце Тюмени» попал в сводки федеральных новостей из-за вызванного общественного резонанса. Критический отзыв о форме катка в социальных сетях не оставил, наверное, только ленивый.

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