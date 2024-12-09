Владелец прославившегося на всю страну катка «Сердце Тюмени» пообещал все исправить

Директор катка «Сердце Тюмени» пообещал исправить все недочеты

Сюжет Строительство

До конца этой неделе форма самого большого в Тюменской области катка будет максимально приближена к 3D-макету. Об этом сообщил Александр Андросова, руководителя проекта, в ответ на бурю критики, обрушившуюся от тюменцев.