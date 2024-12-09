Владелец прославившегося на всю страну катка «Сердце Тюмени» пообещал все исправить

Posted 9 декабря, 08:05
Published 9 декабря, 08:05
Modified 9 декабря, 08:07
Updated 9 декабря, 08:07
Андросов пояснил, что отличающая от 3D-макета форма катка получилась вследствие того, что из-за аномально теплой погоды, стоявшей всю минувшую неделю, специалисты не успели заморозить столбы, на которых бы можно было дать максимальную натяжку.
«Это не окончательный вариант, а так называемая стадия „зарождения“ — мы зажгли сердце, обозначили контур. Сейчас мы уже поправили его — это подтверждают фотографии наших гостей. До конца этой неделе еще доработаем. Уверен, когда мы заморозим столбы, у нас будет красивое сердце, близкое», — сообщил Александр Андросов.
Также руководитель проекта подчеркнул, что каток строился за счет инвестиций его компании и средств застройщика, на земле которого построен каток. В реализацию не вложено ни рубля бюджетных и государственных денег.
«Сумма проекта, озвученная СМИ, является многократно завышенной. Бюджет 165 миллионов рублей возник из расчетов московского эксперта, который посчитал каток с искусственным охлаждением льда. Тюменский каток естественного охлаждения, поэтому бюджет „Сердца Тюмени“ в разы меньше», — пояснил Александр Андросов.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский каток «Сердце Тюмени» попал в сводки федеральных новостей из-за вызванного общественного резонанса. Критический отзыв о форме катка в социальных сетях не оставил, наверное, только ленивый.