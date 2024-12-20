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Posted 20 декабря, 04:10

Published 20 декабря, 04:10

Modified 20 декабря, 04:12

Updated 20 декабря, 04:12

Серьги на 260 тысяч рублей

Серьги и кроссовки за сотни тысяч рублей: топ самых дорогих покупок в Тюмени

20 декабря 2024, 04:10
Фото: Авито. Серьги на 260 тысяч рублей
В Тюменской области озвучили топ самых дорогих покупок на Авито в 2024 году. В списке — серьги с бриллиантами, кроссовки из лимитированной коллекции, браслет с бриллиантами. За данные лоты жители областной столицы заплатили сотни тысяч рублей.

Самой дорогой покупкой 2024 года на Авито серьги Panthre de Cartier из белого золота 750 пробы, украшенные изумрудами, ониксом и 76 бриллиантами классической огранки. Ювелирное украшение продавали за 260 тысяч рублей.

На втором месте по стоимости оказался браслет Cartier за 230 тысяч рублей, на третьем месте по цене — кроссовки из лимитированной коллекции Nike Air Force 1 Lux Edition. Обувь с вставками кожи анаконды с позолоченными элементами продавали за 144 тысячи рублей.

На четвертом и пятом местах топа самых дорогих покупок на Авито — мужской перстень за 143,8 тысячи рублей и швейцарские часы Longines Grande Vitesse Chronograph за 137 тысяч рублей.

Следует отметить, что данные лоты, выставленные на Авито, являются не самыми дорогостоящими в Тюмени. К примеру, браслет Panthere de Cartier, выставленный на продажу в настоящее время, продают за 700 тысяч рублей, бриллиантовое колье David Yurman — более чем за 2,4 миллиона рублей, золотые часы omega De VillE, Co-Axial, hour vision — за 2 миллиона.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость одежды и обуви выросла в среднем на 12-20%. Причиной подорожания стали повышение цен на материалы и компоненты, рост себестоимости производства.

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