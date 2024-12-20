Серьги и кроссовки за сотни тысяч рублей: топ самых дорогих покупок в Тюмени

Следует отметить, что данные лоты, выставленные на Авито, являются не самыми дорогостоящими в Тюмени. К примеру, браслет Panthere de Cartier, выставленный на продажу в настоящее время, продают за 700 тысяч рублей, бриллиантовое колье David Yurman — более чем за 2,4 миллиона рублей, золотые часы omega De VillE, Co-Axial, hour vision — за 2 миллиона.