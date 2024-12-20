Серьги и кроссовки за сотни тысяч рублей: топ самых дорогих покупок в Тюмени

Posted 20 декабря, 04:10
Published 20 декабря, 04:10
Modified 20 декабря, 04:12
Updated 20 декабря, 04:12
Самой дорогой покупкой 2024 года на Авито серьги Panthre de Cartier из белого золота 750 пробы, украшенные изумрудами, ониксом и 76 бриллиантами классической огранки. Ювелирное украшение продавали за 260 тысяч рублей.
На втором месте по стоимости оказался браслет Cartier за 230 тысяч рублей, на третьем месте по цене — кроссовки из лимитированной коллекции Nike Air Force 1 Lux Edition. Обувь с вставками кожи анаконды с позолоченными элементами продавали за 144 тысячи рублей.
На четвертом и пятом местах топа самых дорогих покупок на Авито — мужской перстень за 143,8 тысячи рублей и швейцарские часы Longines Grande Vitesse Chronograph за 137 тысяч рублей.
Следует отметить, что данные лоты, выставленные на Авито, являются не самыми дорогостоящими в Тюмени. К примеру, браслет Panthere de Cartier, выставленный на продажу в настоящее время, продают за 700 тысяч рублей, бриллиантовое колье David Yurman — более чем за 2,4 миллиона рублей, золотые часы omega De VillE, Co-Axial, hour vision — за 2 миллиона.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость одежды и обуви выросла в среднем на 12-20%. Причиной подорожания стали повышение цен на материалы и компоненты, рост себестоимости производства.