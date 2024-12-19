Сравниваем чеки: что подорожало в Тюмени за 2024 год и как сильно?

Posted 19 декабря, 01:23
Published 19 декабря, 01:23
Modified 19 декабря, 01:23
Updated 19 декабря, 01:23
Одним из самых заметных изменений, которые ощутили на себе все тюменцы, стал рост цен на продукты питания. За год многие продукты стали значительно дороже, что, в свою очередь, повлияло на семейные бюджеты.
Молочные продукты — цены на масло, сметану, молоко, творог, сыры и другие молочные продукты в Тюмени увеличились на 10-15%. Как говорит экономист Леонид Вараксин, это связано как с ростом цен на корма для скота, так и с повышением стоимости переработки молока.
«Важную роль сыграли изменения в налогах и тарифах на сельскохозяйственную продукцию», — говорит эксперт.
Мясные изделия также подорожали. Свинина и говядина стали дороже на 8-12%. Причины повышения цен — рост стоимости кормов, проблемы с логистикой и более высокие затраты на транспортировку. Кроме того, пандемия и климатические изменения в отдельных странах, являющихся основными поставщиками мяса, также способствовали увеличению цен.
Овощи и фрукты не отстают и тоже растут в цене. Хотя традиционные сезонные колебания цен остаются, в 2024 году наблюдается значительное подорожание овощей, таких как картофель, лук и капуста. Это связано с изменениями в погодных условиях, повышением цен на сельскохозяйственные ресурсы, а также дефицитом некоторых овощей на внутреннем рынке.
Хлеб, как продукт первой необходимости, также подорожал на 5-10%, что связано с увеличением цен на зерно, а также с ростом энергетических затрат на производство и транспортировку.
Транспортные расходы также оказались под давлением роста цен. Цены на такси в Тюмени выросли на 10-15%.
«Это связано с увеличением стоимости топлива и повышением ставок в рамках местного регулирования», — говорит Вараксин.
Таксисты также сообщают о росте цен на автомобильные запчасти, что также сказывается на стоимости поездок.
Цены и на бензин в Тюмени значительно подросли. В среднем стоимость топлива увеличилась на 8-10% по сравнению с предыдущим годом. Причины повышения связаны с колебаниями на мировых рынках нефти, а также с растущими затратами на транспортировку и переработку нефти. Ожидаемый рост мировых цен на нефть также оказал влияние на рынок, что способствовало удорожанию топлива на внутреннем рынке.
В Тюмени также заметно подорожала одежда и обувь. Тенденции на рынке одежды, в том числе и в области обуви, изменились с учетом сезонности и потребительских запросов.
Стоимость зимней и осенней одежды подскочила на 12-15%, особенно это заметно в магазинах массовых брендов и в сети с использованием импортных тканей.
«Повышение цен связано с ростом стоимости тканей, фурнитуры и транспортировки товаров из-за роста расходов на логистику и производственные затраты», — объясняет экономист.
Обувь также подорожала на 10-20%. Особенно это коснулось зимних моделей, которые поднимались в цене в зависимости от бренда, материала и фасона. Причины — рост себестоимости производства и повышение цен на материалы и компоненты.
Цены в кафе и ресторанах Тюмени также выросли. Средний чек в популярных заведениях увеличился на 5-12%. Это связано с ростом цен на продукты, аренду помещений и необходимость поддержания зарплат для работников ресторанной сферы.
«Рестораны и кафе также столкнулись с ростом цен на услуги поставки и упаковку продуктов, что также стало причиной увеличения цен», — добавил экономист.
В среднем, стоимость билетов на театральные и концертные мероприятия увеличилась на 7-9%.
Мебель, бытовая техника и товары для дома в Тюмени также стали дороже. В этом году наблюдается рост цен на кухонные приборы, телевизоры, стиральные машины и бытовую технику на 5-10%. Это вызвано как мировыми трендами, так и увеличением стоимости сырья и комплектующих для таких товаров.
В течение года в Тюмени средняя заработная плата выросла на 15,8%. Теперь она составляет 101 тысячу рублей в месяц. Эти данные были опубликованы в отчёте, подготовленном городской администрацией. Однако другие источники, например, портал «ГородРабот» говорит о том, что средняя зарплата выросла с 65 тысяч рублей до 74 тысяч, а значит лишь на 13,8%.
«Рост цен затронул почти все сферы жизни — от продуктов питания до цен на транспорт и услуги. Причины повышения цен кроются в общем экономическом фоне, связанном с изменениями на внешних рынках, ростом налогов и цен на энергоносители, а также в повышении стоимости логистики и производственных процессов. Однако доходы населения растут не соразмерно», — резюмирует эксперт.
Больше половины тюменцев признаются, что им приходится регулярно экономить на покупке продуктов и бытовых вещей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в ходе прямого эфира с жителями Тюменского района Ольга Зимина, занимающая пост главы администрации, посоветовала «сбавить обороты». Этот совет был адресован пожилой женщине, которая обратилась с просьбой обеспечить бесплатный проезд для пожилых людей на общественном транспорте, следующем в Тюмень.