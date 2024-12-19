Сравниваем чеки: что подорожало в Тюмени за 2024 год и как сильно?

В течение года в Тюмени средняя заработная плата выросла на 15,8%. Теперь она составляет 101 тысячу рублей в месяц. Эти данные были опубликованы в отчёте, подготовленном городской администрацией. Однако другие источники, например, портал «ГородРабот» говорит о том, что средняя зарплата выросла с 65 тысяч рублей до 74 тысяч, а значит лишь на 13,8%.