nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 декабря, 06:01

Published 14 декабря, 06:01

Modified 14 декабря, 06:03

Updated 14 декабря, 06:03

В Тюмени с января подорожает проезд в автобусах

В Тюмени с января подорожает проезд в автобусах

14 декабря 2024, 06:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Общественный транспорт
Согласно опубликованному постановлению администрации Тюмени, плата за проезд в общественном городской транспорте будет увеличена с 1 января 2025 года.

Теперь за разовую поездку в границах города придется платить 32 рубля по наличному расчету и 31 рубль — по безналичному (в настоящее время 31 и 30 рублей соответственно). Столько же будет стоить перевозка ручной клади каждого места.

За пределами Тюмени стоимость одной тарифной зоны составит 9 рублей.

В мэрии города подчеркнули, что в 2025 году будут сохранены льготы для студентов, школьников и пенсионеров. Как и ранее студенты будут оплачивать 50% от стоимости проезда, школьники — 20%. Проезд для пенсионеров и региональных, федеральных льготников — бесплатный.

Снова подняли? В Тюмени и Тобольске вырастет плата за детский сад
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в июле 2025 года в Тюмени коммунальные тарифы будут увеличены на 19,07%. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

Читайте также:
Топ самых низкооплачиваемых профессий опубликовали в Тюмени. Зарплата менее 25 тысячТарифы ЖКХ в Тюмени поднимут в 2025 году на 19%В Тюмени сегодня будет пасмурно и морозно
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Общественный транспорт#Автобусы#Новости тюмени#Рост тарифов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика