В Тюмени с января подорожает проезд в автобусах

В мэрии города подчеркнули, что в 2025 году будут сохранены льготы для студентов, школьников и пенсионеров. Как и ранее студенты будут оплачивать 50% от стоимости проезда, школьники — 20%. Проезд для пенсионеров и региональных, федеральных льготников — бесплатный.