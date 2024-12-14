В Тюмени с января подорожает проезд в автобусах

Posted 14 декабря, 06:01
Published 14 декабря, 06:01
Modified 14 декабря, 06:03
Updated 14 декабря, 06:03
Теперь за разовую поездку в границах города придется платить 32 рубля по наличному расчету и 31 рубль — по безналичному (в настоящее время 31 и 30 рублей соответственно). Столько же будет стоить перевозка ручной клади каждого места.
За пределами Тюмени стоимость одной тарифной зоны составит 9 рублей.
В мэрии города подчеркнули, что в 2025 году будут сохранены льготы для студентов, школьников и пенсионеров. Как и ранее студенты будут оплачивать 50% от стоимости проезда, школьники — 20%. Проезд для пенсионеров и региональных, федеральных льготников — бесплатный.
Ранее «Наш Город» писал, что в июле 2025 года в Тюмени коммунальные тарифы будут увеличены на 19,07%. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.