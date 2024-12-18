На Тюменскую область идут снегопады и сильный ветер

Posted 18 декабря, 07:50
Published 18 декабря, 07:50
Modified 18 декабря, 07:52
Updated 18 декабря, 07:52
В субботу, 21 декабря, ожидается похолодание до -10…-15 в светлое время суток и -12.-17 в ночные часы, переменная облачность.
В Тюмени снежная и теплая погода продержится также до пятницы — среднесуточная температура воздуха составит -4…-8. В субботу столбики термометров опустятся до -12…-16, осадки прекратятся.
По данным синоптиков gismeteo, морозы продлятся недолго — в воскресенье в областной столице вновь пойдет снег и потеплеет до -2.
Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам метеорологов новогодняя ночь в Тюмени будет теплой и снежной. 31 декабря температура воздуха составит -5….-11.