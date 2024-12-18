На Тюменскую область идут снегопады и сильный ветер

Сильные ветер и снегопады ожидаются в ближайшие дни на юге Тюменской области. По прогнозам метеорологов Обь-Иртышского УГМС, в четверг и пятницу, 19 и 20 декабря, скорость ветра будет достигать 12 м/с, температура воздуха составит -2…-8 днем и -7…-17 ночью.

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