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Posted 18 декабря, 07:50

Published 18 декабря, 07:50

Modified 18 декабря, 07:52

Updated 18 декабря, 07:52

На Тюменскую область идут снегопады и сильный ветер

На Тюменскую область идут снегопады и сильный ветер

18 декабря 2024, 07:50
Фото: 1MI.
Сильные ветер и снегопады ожидаются в ближайшие дни на юге Тюменской области. По прогнозам метеорологов Обь-Иртышского УГМС, в четверг и пятницу, 19 и 20 декабря, скорость ветра будет достигать 12 м/с, температура воздуха составит -2…-8 днем и -7…-17 ночью.

В субботу, 21 декабря, ожидается похолодание до -10…-15 в светлое время суток и -12.-17 в ночные часы, переменная облачность.

В Тюмени снежная и теплая погода продержится также до пятницы — среднесуточная температура воздуха составит -4…-8. В субботу столбики термометров опустятся до -12…-16, осадки прекратятся.

По данным синоптиков gismeteo, морозы продлятся недолго — в воскресенье в областной столице вновь пойдет снег и потеплеет до -2.

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Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам метеорологов новогодняя ночь в Тюмени будет теплой и снежной. 31 декабря температура воздуха составит -5….-11.

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