Прогноз погоды на январь в Тюменской области: что ожидать?

Posted 9 декабря, 12:33
Published 9 декабря, 12:33
Modified 9 декабря, 12:35
Updated 9 декабря, 12:35
Как известно, январь в Тюмени — самый морозный месяц. В январе климат в Тюмени можно охарактеризовать как морозный. Средняя температура днем в январе -14 градусов. В среднем в январе в Тюмени двадцать шесть пасмурных, три со снегом и два ясных дня.
Как отмечают специалисты сервиса Яндекс.Погода, снегопады обычно слабые. Этот месяц считается некомфортным для посещения.
Разумеется, пока рано говорить о точном прогнозе погоды на январь. Однако какие-то выводы все же можно сделать.
Так, согласно данным world-weather.ru, в начале месяца будут наблюдаться дни с переменной облачностью или солнечные. Температура будет варьироваться от -12 до -18 градусов. Ночью минимальная температура достигнет — 21 градуса.
В середине января будет наблюдаться такая же погода. Прогнозируется переменная облачность. В конце месяца на территории Тюменской области температура днем составит -10…-14 градусов. По ночам будет -18…-20 градусов.
По всей нашей стране зима 2024–2025 года будет теплее обычного, особенно на Урале и в Западной Сибири, где аномалия может достигать 3–6 градусов выше нормы. Несмотря на это, в январе и феврале возможны сильные морозы, информирует издание 360.ru со ссылкой на специалистов.
Ранее «Наш Город» писал о том, что Тюмень на этой неделе занесет снегом. Ожидаются снегопады и метель.