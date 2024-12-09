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Posted 9 декабря, 12:33

Published 9 декабря, 12:33

Modified 9 декабря, 12:35

Updated 9 декабря, 12:35

Погода в январе 2025 года в Тюменской области

Прогноз погоды на январь в Тюменской области: что ожидать?

9 декабря 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney.

Погода в январе 2025 года в Тюменской области

Сюжет
Прогноз погоды
Какую погоду ждать жителям Тюменской области в январе 2025 года? Подробный прогноз — смотрите в материале редакции «Нашего города».

Январь 2025 года в Тюмени

Как известно, январь в Тюмени — самый морозный месяц. В январе климат в Тюмени можно охарактеризовать как морозный. Средняя температура днем в январе -14 градусов. В среднем в январе в Тюмени двадцать шесть пасмурных, три со снегом и два ясных дня.

Как отмечают специалисты сервиса Яндекс.Погода, снегопады обычно слабые. Этот месяц считается некомфортным для посещения.

Разумеется, пока рано говорить о точном прогнозе погоды на январь. Однако какие-то выводы все же можно сделать.

Фото: world-weather.ru

Подробный прогноз на январь 2025 года

Так, согласно данным world-weather.ru, в начале месяца будут наблюдаться дни с переменной облачностью или солнечные. Температура будет варьироваться от -12 до -18 градусов. Ночью минимальная температура достигнет — 21 градуса.

В середине января будет наблюдаться такая же погода. Прогнозируется переменная облачность. В конце месяца на территории Тюменской области температура днем составит -10…-14 градусов. По ночам будет -18…-20 градусов.

По всей нашей стране зима 2024–2025 года будет теплее обычного, особенно на Урале и в Западной Сибири, где аномалия может достигать 3–6 градусов выше нормы. Несмотря на это, в январе и феврале возможны сильные морозы, информирует издание 360.ru со ссылкой на специалистов.

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Ранее «Наш Город» писал о том, что Тюмень на этой неделе занесет снегом. Ожидаются снегопады и метель.

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