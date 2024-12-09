Прогноз погоды на январь в Тюменской области: что ожидать?

Как известно, январь в Тюмени — самый морозный месяц. В январе климат в Тюмени можно охарактеризовать как морозный. Средняя температура днем в январе -14 градусов. В среднем в январе в Тюмени двадцать шесть пасмурных, три со снегом и два ясных дня.