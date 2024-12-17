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Posted 17 декабря, 08:32

Published 17 декабря, 08:32

Modified 17 декабря, 08:34

Updated 17 декабря, 08:34

Синоптики дали прогноз погоды на новогоднюю ночь в Тюмени

Какой будет погода в новогоднюю ночь в Тюмени? Синоптики дали прогноз

17 декабря 2024, 08:32
Фото: 1MI.

Синоптики дали прогноз погоды на новогоднюю ночь в Тюмени

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Новый год
Согласно предварительному прогнозу, в этом году в новогоднюю ночь морозы обойдут областную столицу стороной.

По словам автора проекта «Погода 72» Ильи Винштейна, 31 декабря и 1 января температура воздуха в городе будет превышать норму на 5-7 градусов. В дневные часы столбики термометров покажут -5….-11, в темное время суток не опустятся ниже -7…-13. 31 декабря вероятны осадки в виде снега.

Фото: Погода 72 — погода в Тюмени

Аналогичную погоду прогнозируют в новогоднюю ночь и метеорологи gismeteo: -8….-10 днем, до -10….-11 в ночные часы и небольшой снег.

Фото: gismeteo

В ближайшие две недели в Тюмени, по данным Ильи Виншейна, будет сохраняться теплая погода.

«Средняя температура второй половины декабря в Тюмени составит -7, что на 7 градусов выше нормы. Дневная температура будет колебаться от -2 до -9, а ночная от -6 до -12», — пояснил синоптик.
Тюмень занесет снегом
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Ранее «Наш Город» писал, что синоптики рассказали о причинах аномально теплой зимы в Тюмени. По информации метеорологов, отклонения от климатической нормы связаны с поступлением теплых воздушных масс из Атлантики

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