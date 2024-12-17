Какой будет погода в новогоднюю ночь в Тюмени? Синоптики дали прогноз

По словам автора проекта «Погода 72» Ильи Винштейна, 31 декабря и 1 января температура воздуха в городе будет превышать норму на 5-7 градусов. В дневные часы столбики термометров покажут -5….-11, в темное время суток не опустятся ниже -7…-13. 31 декабря вероятны осадки в виде снега.