Какой будет погода в новогоднюю ночь в Тюмени? Синоптики дали прогноз

Posted 17 декабря, 08:32
Published 17 декабря, 08:32
Modified 17 декабря, 08:34
Updated 17 декабря, 08:34
По словам автора проекта «Погода 72» Ильи Винштейна, 31 декабря и 1 января температура воздуха в городе будет превышать норму на 5-7 градусов. В дневные часы столбики термометров покажут -5….-11, в темное время суток не опустятся ниже -7…-13. 31 декабря вероятны осадки в виде снега.
Аналогичную погоду прогнозируют в новогоднюю ночь и метеорологи gismeteo: -8….-10 днем, до -10….-11 в ночные часы и небольшой снег.
В ближайшие две недели в Тюмени, по данным Ильи Виншейна, будет сохраняться теплая погода.
«Средняя температура второй половины декабря в Тюмени составит -7, что на 7 градусов выше нормы. Дневная температура будет колебаться от -2 до -9, а ночная от -6 до -12», — пояснил синоптик.
Ранее «Наш Город» писал, что синоптики рассказали о причинах аномально теплой зимы в Тюмени. По информации метеорологов, отклонения от климатической нормы связаны с поступлением теплых воздушных масс из Атлантики