Очереди, грязь и беспредел: тюменцы жалуются на Центр СПИД

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перенесли на неизвестный срок открытие многопрофильного медицинского центра ГК «Медскан». Клинику планировали запустить в работу в конце этого года, однако, как выяснилось, работы по ее строительству еще даже не начались. В настоящее время ведется поиск партнеров, которые займутся возведением медцентра.