Очереди, грязь и беспредел: тюменцы жалуются на Центр СПИД

Posted 18 декабря, 07:29
Published 18 декабря, 07:29
Modified 18 декабря, 07:31
Updated 18 декабря, 07:31
По словам одной пациенток, в медицинском учреждении уже на протяжении длительного времени творится беспредел.
«К врачу попасть невозможно. Очереди огромные, а принимает пациентов только один специалист. Детское отделение перенесли, в связи с чем теперь и дети, и взрослые сидят в очереди в одном коридоре. Теперь зачастую малышам приходится сталкиваться с персонажами с перегаром, страшным кашлем», — пожаловалась «Нашему Городу» одна из пациенток.
Вызывают нарекание и туалеты, в которых гуляет сквозняк, а температура воздуха не превышает +10, вечная грязь в центре, незаконченный с лета ремонт, стены в кабинетах с дырами.
«Я долго терпела, думала, что будут улучшения, но пока становится все только хуже. Раньше выдавали смеси для детей, а сейчас разводят руками. Говорят, что смесей нет и в ближайшее время не будет. Еще один неприятный момент — больше нет доставки жизненно важных препаратов. Хотела воспользоваться ей, когда у меня заболел ребенок, но мне отказали. Это вообще как? Жизненно важные препараты. Главный врач куда смотрит? Видимо хочет, чтобы мы все померли», — посетовала тюменка.
И добавила, что жалобы, направленные в Минздрав на сложившуюся в Центре СПИД ситуацию, результата не приносят. Между тем, с каждым днем ситуация только усугубляется.
«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перенесли на неизвестный срок открытие многопрофильного медицинского центра ГК «Медскан». Клинику планировали запустить в работу в конце этого года, однако, как выяснилось, работы по ее строительству еще даже не начались. В настоящее время ведется поиск партнеров, которые займутся возведением медцентра.