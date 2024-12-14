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Posted 14 декабря, 11:45

Published 14 декабря, 11:45

Modified 14 декабря, 11:47

Updated 14 декабря, 11:47

Тюменцы раскритиковали качество уборки городских дорог

Хотели как лучше… Уборка снега в Тюмени превратилась в размазывание грязи

14 декабря 2024, 11:45
Фото: 1MI.

Тюменцы раскритиковали качество уборки городских дорог

Сюжет
Уборка снега
Тюменские автовладельцы раскритиковали качество уборки городских дорог, в частности объездной дороги города. По словам водителей, очищенный дорожниками от снега и грязи участок дороги выглядит в разы хуже неубранного участка.
«Всю грязь собирают с обочины обратно на дорогу, вместе с реагентами», — посетовал Владимир С.
Видео: Тюмень №1.
«Несколько раз проезжал по трассе на Московском тракте — дорога была отличная. После двух рейсов до Перевалово машина осталась чистая. Но после проезда снегоуборочной техники начался кошмар — не залив стекло омывайкой даже 500 метров не проехать было. И все из-за солевой каши», — отметил Денис А.
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Ранее власти Тюмени заявили, что в областной столице для борьбы с гололедом на тротуарах будут использовать не галит, а гранитную крошку. Галит планируют применять только на перекрестках в случае образования наката.

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