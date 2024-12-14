Хотели как лучше… Уборка снега в Тюмени превратилась в размазывание грязи

Posted 14 декабря, 11:45
Published 14 декабря, 11:45
Modified 14 декабря, 11:47
Updated 14 декабря, 11:47
«Всю грязь собирают с обочины обратно на дорогу, вместе с реагентами», — посетовал Владимир С.
«Несколько раз проезжал по трассе на Московском тракте — дорога была отличная. После двух рейсов до Перевалово машина осталась чистая. Но после проезда снегоуборочной техники начался кошмар — не залив стекло омывайкой даже 500 метров не проехать было. И все из-за солевой каши», — отметил Денис А.
Ранее власти Тюмени заявили, что в областной столице для борьбы с гололедом на тротуарах будут использовать не галит, а гранитную крошку. Галит планируют применять только на перекрестках в случае образования наката.