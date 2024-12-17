Сугробы, колеи и грязь: как Тюмень проигрывает битву со снегом?

Отметим, что в этом году в город пришли новые решения в борьбе со снегом на дорогах. Как сообщил Евгений Сорокин, возглавляющий департамент дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации, на пешеходных дорожках больше не будут использовать галит. Вместо него для борьбы с гололёдом будут применять гранитную крошку. Однако пока некоторые управляющие компании вовсе ничего не применяют из-за чего горожане остаются один на один со снегом.