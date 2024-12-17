Сугробы, колеи и грязь: как Тюмень проигрывает битву со снегом?

Posted 17 декабря, 05:40
Published 17 декабря, 05:40
Modified 17 декабря, 05:42
Updated 17 декабря, 05:42
Жаловаться на уборку снега — это классика для зимней Тюмени. К тому же глава города Максим Афанасьев официально разрешил тюменцам это делать.
«Тюменцы всегда трепетно относятся к зимней уборке улиц, парков, дворовых территорий. Это свидетельство того, что они осознанно проявляют позицию хозяина в доме. Они платят налоги и имеют право спрашивать, требовать с тех, кто должен выполнять обязанность по зимнему содержанию», — отмечает градоначальник.
Сейчас город накрыли снегопады, и техника работает в городе почти круглосуточно. Так, например, утром 17-го декабря в восточной части города работало 89 единиц техники, в центральной — 98. Больше всего снегоуборочников загнали в Ленинский округ — 123 единицы техники.
Однако вопросы тюменцев качаются не столько численности техники, сколько качества уборки. В социальных сетях тюменцы все чаще выражают недовольство состоянием дорог и тротуаров. Горожане жалуются на снежные заносы, наледь, непрочищенные пешеходные зоны и сложные условия для водителей.
Несмотря на внушительный парк снегоуборочной техники и бюджетные средства, выделяемые на содержание улиц зимой, главные магистрали города часто остаются заснеженными. Хотя общая стоимость контрактов на содержание дорог зимой составила 1,7 миллиарда рублей, из них на уборку снега будет потрачено порядка 230 миллионов рублей.
Автовладельцы жалуются на образование снежной «каши», грязь и наледь, которые не только ухудшают проходимость дорог, но и создают аварийные ситуации.
«Уважаемые власти города, вы сами для водителей создаете аварийные условия, это ужасно — ездить по такой грязи, все стекла заливает от встречных машин, фары все в грязи. Прекратите это делать. Может, уже какие-то специалисты займутся этим вопросом?», — пишут тюменцы.
Ситуация на второстепенных дорогах иногда еще хуже, отчасти из-за того, что они не в приоритете. К тому же не всегда с работой справляются управляющие компании, некоторые улицы и дворы убираются крайне редко, а выпавший снег накапливается, превращаясь в плотный наст. Это особенно усложняет работу снегоуборочной техники, которая с трудом справляется с таким слоем осадков.
«Утром выезжаешь на работу — снег по колено, дорога не чищена. Колея, ямы, машину постоянно заносит. Вечером возвращаешься — всё то же самое. Разве это нормально для областного центра?», — возмущается водитель Евгений.
Автомобилисты отмечают, что снег в городе убирают плохо, а вот соль рассыпают исправно, что радует далеко не всех.
«Реагент эту грязь разводит, каша на дороге — это самое опасное, никакие шипы не спасают. Каша тяжёлая, и техника не может это убрать», — говорят водители.
Если посмотреть на город после обильного снегопада, то мало где можно увидеть чистые дороги. Намного чаще заметна грязноватая каша — следствие слияние снега и соли. Хотя многие тюменцы подсказывают, что стоит сначала убрать снег, а потом уже осыпать дороги реагентами. Об этом уже говорил и заслуженный строитель Алексей Савоськин.
«Печально наблюдать за вопиющей некомпетентностью на дорогах», — отметил он.
В прошлом году власти уже высказывали недовольство работой дорожных служб, которые применяли солевые смеси для борьбы со снегом. Городские власти подчеркивали, что необходимо отказаться от практики беспорядочного разбрасывания соли.
Одним из самых острых вопросов этой зимы стала уборка тротуаров и пешеходных дорожек. По мнению тюменцев, пешеходные зоны чистят нерегулярно и неэффективно. Многие жалуются, что утром путь до остановки общественного транспорта превращается в преодоление полосы препятствий. Снежные сугробы мешают мамам с колясками, людям старшего возраста и горожанам с ограниченной подвижностью.
«Как идти по такому снегу? Ноги промокают насквозь, машины забрызгивают грязью, а тротуаров просто не видно», — жалуется местная жительница Ольга.
Ситуацию усугубляет и плохая расчистка подходов к пешеходным переходам. Городская среда, которая должна быть доступной для всех, превращается в испытание на выносливость и ловкость. Люди часто вынуждены передвигаться по проезжей части, что опасно как для пешеходов, так и для водителей.
Отметим, что в этом году в город пришли новые решения в борьбе со снегом на дорогах. Как сообщил Евгений Сорокин, возглавляющий департамент дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации, на пешеходных дорожках больше не будут использовать галит. Вместо него для борьбы с гололёдом будут применять гранитную крошку. Однако пока некоторые управляющие компании вовсе ничего не применяют из-за чего горожане остаются один на один со снегом.
Причин неудовлетворительной уборки снега в Тюмени несколько. По мнению тюменского урбаниста Никиты Мельникова, в городе снег убирают не достаточно квалифицированные и мотивированные сотрудники.
«К работе могут привлекать иностранцев, которые не всегда понимают, что нужно делать и как это делать правильно. К тому же оплата труда оставляет желать лучшего. Вот и нет у людей особой мотивации качественно убирать снег», — говорит Мельников.
Также урбанист говорит о том, что коммунальные службы в Тюмени работают не согласовано. Снег убирают сразу несколько организаций, что нередко приводит к неразберихе. Одни подрядчики отвечают за дороги, другие — за тротуары, третьи — за дворы. В итоге коммуникация между службами нарушается, и уборка снега происходит неравномерно.
«Важную роль играет и нехватка оперативного реагирования. При резком ухудшении погодных условий снег убирается с опозданием. Машины не успевают справляться с объемами снега, а городские службы не всегда готовы привлекать дополнительную технику», — говорит специалист.
Мельников уверен, что системе зимнего обслуживания дорог нужны более четкие регламенты и системность. Каждый подрядчик должен нести ответственность за свой участок, что следовало бы контролировать не только через жалобы горожан.
Для того чтобы решить проблему с уборкой снега в Тюмени, необходим комплексный подход. Например, не помешает увеличение парка снегоуборочной техники и обучение для персонала. Также улучшить ситуацию может:
Зима только началась, и тюменцам еще предстоит пережить не один снегопад. Однако ситуация с уборкой снега требует более жесткого контроля. Жители Тюмени заслуживают чистые дороги, доступные тротуары и комфортные условия передвижения. Важно, чтобы городская администрация, подрядные организации и управляющие компании не только слышали жалобы граждан, но и принимали конкретные меры для решения проблемы.
Сейчас же пешеходам и водителям остается лишь надеяться на улучшение и проявлять терпение. Но вопрос остается открытым: сколько еще лет подряд снег будет застигать коммунальные службы врасплох?
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцам запретили прятаться от метели на остановках и под деревьями.