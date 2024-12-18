Без давки и опозданий: как модернизировать общественный транспорт в Тюмени?

Но оптимизатор предлагает и иной путь решения проблемы — оптимизацию расписания и маршрутов. Анализ пассажиропотока с помощью цифровых технологий позволит оптимизировать существующие маршруты и создать новые — там, где в них есть реальная необходимость. А для тюменцев, работающих в ночное время или возвращающихся из культурных заведений и ресторанов, необходимо ввести автобусы или маршрутки, курсирующие до полуночи или позже.