Без давки и опозданий: как модернизировать общественный транспорт в Тюмени?

Posted 18 декабря, 06:37
Published 18 декабря, 06:37
Modified 18 декабря, 06:39
Updated 18 декабря, 06:39
Власти Тюмени планируют улучшать работу общественного транспорта увеличением вместимости и численности автобусов, выделенными полосами, привлечением бо́льшего числа водителей и проведением экспертного анализа. Однако Евгений Тихонов, занимающийся оптимизацией производств, считает, что решать проблемы нужно с использованием иных мер.
«За последний десяток лет общественный транспорт в Тюмени заметно не поспевает за развитием города. Тут увеличением числа автобусов не обойдешься, а исследования и выявление путей решения могут занять годы. Городу решение проблем нужно быстрее», — говорит специалист.
Вопросы общественного транспорта остаются одними из самых обсуждаемых среди тюменцев. Переполненные автобусы, долгие ожидания на остановках, старые подвижные составы и некомфортные условия поездки вызывают недовольство у горожан. Чтобы улучшить качество транспортного обслуживания и снизить количество жалоб, необходима комплексная модернизация системы.
Тихонов уверен, что в Тюмени давно следовало внедрить другие виды общественного транспорта, например, троллейбусы. Снижение вредных выбросов и шума сделает поездки комфортнее и экологичнее. В Тюмени подобная инициатива могла бы значительно улучшить экологическую ситуацию.
«Такой вид транспорта поможет улучшить транспортную доступность благодаря возможности прокладывать маршруты через новые районы. Условия поездок станут комфортнее, так как современные модели оснащены климат-контролем, Wi-Fi и системами бесшумного хода», — говорит специалист.
Однако мечты о троллейбусах могут остаться лишь местами. Еще бывший глава Тюмени Руслан Кухарук говорил о том, что трамваев и троллейбусов в Тюмени не будет. Он указывал, что внедрение такой транспортной коммуникации сильно ударит по бюджету и приведут к изъятию некоторых земельных участков.
«К тому же еще в 2009 году было принято решение больше не обновлять этот вид транспорта. В принципе, мы от них ушли», — говорил Кухарук.
Власти говорили о том, что в городе может появиться метробус — это наземное метро на электротяге. Но работа над ним начнется не ранее 2030-го года.
Но оптимизатор предлагает и иной путь решения проблемы — оптимизацию расписания и маршрутов. Анализ пассажиропотока с помощью цифровых технологий позволит оптимизировать существующие маршруты и создать новые — там, где в них есть реальная необходимость. А для тюменцев, работающих в ночное время или возвращающихся из культурных заведений и ресторанов, необходимо ввести автобусы или маршрутки, курсирующие до полуночи или позже.
«У нас слишком длинные некоторые маршруты, это неразумно. Намного эффективнее запускать больше подвозящих и коротких маршрутов, чтобы добраться до нужного места можно было быстрее», — говорит оптимизатор.
В том, чтобы организовать все грамотно, можно было бы разработать цифровую транспортную модели города, которая показала бы слабые места существующей сети и позволила бы устранить их.
Сейчас в Тюмени действует пересадочный тариф, однако протяженность маршрутов не сокращается. По мнению Тихонова, это показывает, что новую систему «бросили на полпути».
По мнению оптимизатора, Тюмень нуждается также в улучшении остановок и инфраструктуры. Комфорт поездок начинается с остановок, которые часто находятся в неудовлетворительном состоянии.
Так жители города давно просят установить современные остановочные павильоны. Установка крытых, отапливаемых остановок с информационными табло позволит пассажирам с комфортом ожидать транспорт.
«Некоторые города внедряют остановки с Wi-Fi, зарядками для смартфонов и видеонаблюдением. В Тюмени пока лишь единичные остановки можно назвать современными», — говорит Тихонов.
А установка освещения и камер видеонаблюдения на остановках повысит безопасность и сделает ожидание транспорта комфортным в темное время суток.
Однако и тут не стоит ждать реализации идеи в ближайшие годы. В прошлом году власти города говорили о том, что умные остановки обходятся городу слишком дорого — один павильон обходится в 3–4 миллиона рублей. По мнению администрации, логичнее сократить интервалы движения автобусов.
«Категорически не согласен с этим. Есть точки, в которые автобус приезжает раз в пол часа, что связано с пассажиропотоком. И что делать людям, которые ждут столько времени? Здесь вы не сократите интервалы — они ведь зависят от численности и потока пассажиров», — говорит Тихонов.
Как показала практика, главные предложения оптимизатора уже отвергнуты городскими властями. Троллейбусов и электробусов в городе не будет, маршруты пока не сокращают, а теплые остановки обойдутся дороговато.
«Тюмень уже негласно можно назвать миллионником, но система общественного транспорта, у нас как в городе на 100 тысяч человек. Но почему-то никто не готов проводить глобальную модернизацию системы под нужды современного города. Меня это удивляет, ситуация получается тупиковая», — говорит Тихонов.
Специалист уверен, что увеличением числа автобусов и выделенных полос глобальную проблему общественного транспорта в Тюмени не решить. Однако пока других путей у города нет.
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