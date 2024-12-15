Более 50% ДТП с автобусами в Тюмени произошли по вине их водителей

Posted 15 декабря, 09:35
Published 15 декабря, 09:35
Modified 15 декабря, 09:35
Updated 15 декабря, 09:35
По данным УМВД России по Тюменской области, причинами 72 аварии из 110 стало нарушение ПДД водителями автобусов, в частности скоростного режима и соблюдения очередности проезда. 33 аварии произошли по вине водителей легковых авто, еще две — по вине водителей грузовиков.
В результате дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта травмы получили 156 человек, еще один погиб. Годом ранее было зарегистрировано 116 ДТП с участием автобусов, в которых пострадали 148 человек.
Ранее «Наш Город» писал, что 10 декабря в Тюмени произошли две аварии с участием общественного транспорта. Травмы получили пять человек, в том числе ребенок.