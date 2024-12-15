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Posted 15 декабря, 09:35

Published 15 декабря, 09:35

Modified 15 декабря, 09:35

Updated 15 декабря, 09:35

Более 50% ДТП с автобусами в Тюмени произошли по вине их водителей

Более 50% ДТП с автобусами в Тюмени произошли по вине их водителей

15 декабря 2024, 09:35
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Более 100 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов было зарегистрировано в Тюмени с начала этого года. Более 50% аварий произошли по вине водителей общественного транспорта.

По данным УМВД России по Тюменской области, причинами 72 аварии из 110 стало нарушение ПДД водителями автобусов, в частности скоростного режима и соблюдения очередности проезда. 33 аварии произошли по вине водителей легковых авто, еще две — по вине водителей грузовиков.

В результате дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта травмы получили 156 человек, еще один погиб. Годом ранее было зарегистрировано 116 ДТП с участием автобусов, в которых пострадали 148 человек.

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Ранее «Наш Город» писал, что 10 декабря в Тюмени произошли две аварии с участием общественного транспорта. Травмы получили пять человек, в том числе ребенок.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Общественный транспорт#Автобусы#Новости тюмени
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