Через Тюмень запущен новый электропоезд

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 января 2025 года подорожает на 1 рубль проезд в общественном городском транспорте. Разовая поездка в автобусе в границах города обойдется в 32 рубля по наличному расчету и 31 рубль — по безналичному