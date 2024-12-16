Через Тюмень запущен новый электропоезд

Posted 16 декабря, 05:43
Published 16 декабря, 05:43
Modified 16 декабря, 05:45
Updated 16 декабря, 05:45
Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, «Финист» — это новый российский электропоезд, соответствующий современным требованиям по безопасности и комфорту. Все вагоны оснащены системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Также в вагонах установлены камеры видеонаблюдения и информационные табло.
Сидячие места оснащены USB-розеткой, для поездок с маленькими детьми предусмотрены пеленальные столики в санитарных модулях.
Время в пути из Омска до Тюмени займет 7 часов, стоимость билетов от 2 114 рублей. Продолжительность поездки из Тюмени до Екатеринбурга — 4 часа 57 минут. Стоимость билетов начинается от 1 314 рублей. Скорый пассажирский поезд «Финист» курсирует ежедневно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 января 2025 года подорожает на 1 рубль проезд в общественном городском транспорте. Разовая поездка в автобусе в границах города обойдется в 32 рубля по наличному расчету и 31 рубль — по безналичному