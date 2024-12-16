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Posted 16 декабря, 05:43

Published 16 декабря, 05:43

Modified 16 декабря, 05:45

Updated 16 декабря, 05:45

Через Тюмень запущен новый электропоезд

Через Тюмень запущен новый электропоезд

16 декабря 2024, 05:43
Фото: Омская область.
Между Омском, Тюменью и Екатеринбургом начал курсировать скорый электропоезд «Финист». Первый рейс состоялся накануне, 15 декабря.

Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, «Финист» — это новый российский электропоезд, соответствующий современным требованиям по безопасности и комфорту. Все вагоны оснащены системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Также в вагонах установлены камеры видеонаблюдения и информационные табло.

Фото: Омская область

Сидячие места оснащены USB-розеткой, для поездок с маленькими детьми предусмотрены пеленальные столики в санитарных модулях.

Время в пути из Омска до Тюмени займет 7 часов, стоимость билетов от 2 114 рублей. Продолжительность поездки из Тюмени до Екатеринбурга — 4 часа 57 минут. Стоимость билетов начинается от 1 314 рублей. Скорый пассажирский поезд «Финист» курсирует ежедневно.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 января 2025 года подорожает на 1 рубль проезд в общественном городском транспорте. Разовая поездка в автобусе в границах города обойдется в 32 рубля по наличному расчету и 31 рубль — по безналичному

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