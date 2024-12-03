Ломают стереотипы: сколько женщин управляют автобусами в Тюмени?

Posted 3 декабря, 06:18
Published 3 декабря, 06:18
Modified 3 декабря, 06:21
Updated 3 декабря, 06:21
Как рассказали «Нашему городу» в ТПАТП №1, сейчас в Тюмени 35 женщин работают водителями городских автобусов, но скоро их станет еще больше.
«В настоящее время на курсах профессиональной переподготовки водителей с категории „В“ на категорию D проходят обучение 17 женщин (из них 9 женщин из числа работающих кондукторов), которые по завершению обучения пополнят женский состав водителей автобусов», — рассказали на предприятии.
Условия труда и оплата у мужчин и женщин равны. Сейчас дефицит кадров на предприятии сохраняется, а потому тюменки могут помочь женскому составу водителей автобусов стать более многочисленным.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени пока не готовы полностью отказываться от кондукторов, валидаторы еще не смогут заменить людей.