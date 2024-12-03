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Posted 3 декабря, 06:18

Published 3 декабря, 06:18

Modified 3 декабря, 06:21

Updated 3 декабря, 06:21

В Тюмени 35 женщин работают водителями автобусов.

Ломают стереотипы: сколько женщин управляют автобусами в Тюмени?

3 декабря 2024, 06:18
Фото: 1MI. В Тюмени 35 женщин работают водителями автобусов.

В Тюмени 35 женщин работают водителями автобусов

Сюжет
Общественный транспорт
Многие тюменцы все еще искренне удивляются, когда видят за рулем автобуса женщину. Считается, что работа водителем относится к классу «мужских профессий». Однако тюменок, управляющих автобусами, больше, чем вы можете себе представить.

Как рассказали «Нашему городу» в ТПАТП №1, сейчас в Тюмени 35 женщин работают водителями городских автобусов, но скоро их станет еще больше.

«В настоящее время на курсах профессиональной переподготовки водителей с категории „В“ на категорию D проходят обучение 17 женщин (из них 9 женщин из числа работающих кондукторов), которые по завершению обучения пополнят женский состав водителей автобусов», — рассказали на предприятии.

Условия труда и оплата у мужчин и женщин равны. Сейчас дефицит кадров на предприятии сохраняется, а потому тюменки могут помочь женскому составу водителей автобусов стать более многочисленным.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени пока не готовы полностью отказываться от кондукторов, валидаторы еще не смогут заменить людей.

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