Ломают стереотипы: сколько женщин управляют автобусами в Тюмени?

В Тюмени 35 женщин работают водителями автобусов

Сюжет Общественный транспорт

Многие тюменцы все еще искренне удивляются, когда видят за рулем автобуса женщину. Считается, что работа водителем относится к классу «мужских профессий». Однако тюменок, управляющих автобусами, больше, чем вы можете себе представить.