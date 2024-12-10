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Posted 10 декабря, 11:32

Published 10 декабря, 11:32

Modified 10 декабря, 11:54

Updated 10 декабря, 11:54

В жутких ДТП с автобусами в Тюмени пострадали пять человек

В жутких ДТП с автобусами в Тюмени пострадали пять человек

10 декабря 2024, 11:32
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.
Сюжет
Общественный транспорт
В центре Тюмени произошло крупное ДТП сразу с тремя автобусами. В разных частях города пассажирский транспорт попал в ДТП, в результате которых пострадало и доставлено в больницу сразу пять пассажиров.

В первом случае установлено, что 53-летний водитель автобуса ЛИАЗ 89-го маршрута при подъезде к остановочному комплексу не справился с управлением, автобус въехал в опору ЛЭП. Несмотря на несерьезные повреждения самого автобуса, в салоне находилось несколько человек, пятеро из них получили травмы — это 7-летний мальчик, 17-летняя девушка и женщины 54 и 69 лет.

Также на улице Пермякова произошла еще одна авария, там столкнулись два автобуса средней вместимости. Водитель машины, идущей сзади не выдержал дистанцию и въехал в стоящий спереди транспорт. Повреждения, опять же, несерьезные, однако в ДТП также пострадала пожилая женщина.

По обоим случаям начала проверку прокуратура. На место выехали районные прокуроры для осмотра мест происшествия.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени власти сообщили, что не будут внедрять электробусы.

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#Александр Смирнов#Происшествия#Общественный транспорт#Автобусы#Аварии#Аварийность
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