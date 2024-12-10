В жутких ДТП с автобусами в Тюмени пострадали пять человек

В первом случае установлено, что 53-летний водитель автобуса ЛИАЗ 89-го маршрута при подъезде к остановочному комплексу не справился с управлением, автобус въехал в опору ЛЭП. Несмотря на несерьезные повреждения самого автобуса, в салоне находилось несколько человек, пятеро из них получили травмы — это 7-летний мальчик, 17-летняя девушка и женщины 54 и 69 лет.