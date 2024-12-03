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Posted 3 декабря, 05:52

Published 3 декабря, 05:52

Modified 3 декабря, 05:54

Updated 3 декабря, 05:54

В Тюмени не планируют сокращать штат кондукторов из-за внедрения валидаторов.

Кондуктор vs валидатор: сможет ли Тюмень перейти на электронную оплату в автобусах?

3 декабря 2024, 05:52
Фото: 1MI. В Тюмени не планируют сокращать штат кондукторов из-за внедрения валидаторов.

В Тюмени не планируют сокращать штат кондукторов из-за внедрения валидаторов

Сюжет
Общественный транспорт
Более 220 автобусов в Тюмени уже оснащены рабочими валидаторами, а некоторые кондукторы уже переучиваются на водителей. Значит ли это, что в скором времени система оплаты в общественном транспорте будет полностью автоматизирована?

Бесконтактная система оплаты в Тюмени

Попытки приблизить тюменцев к возможности бесконтактной оплаты в автобусах предпринимаются в городе уже более 5 лет. В 2018-м году по улицам ездил «Аэроэкспресс» №10, на входе которого был установлен турникет.

«Прямой эффект от турникетов — это сокращение затрат на зарплату кондукторов, а обратная сторона, не менее важная, это качество предоставляемых услуг, это удобство для пассажиров… Надо сделать верную оценку и понять, распространять в дальнейшем эту практику или нет», — говорил в то время заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.

Судя по всему, эта мера не оказалась эффективной, и широкое распространение этот формат оплаты не получил.

Следующая попытка модернизировать систему оплаты в автобусах предпринималась в 2022 году, тогда в автобусах Тюмени появились первые валидаторы. Правда, мало кто успел увидеть, как они работают, так как программное обеспечение не поддерживало работу с установленными валидаторами, из-за чего их эксплуатация стала невозможной.

В этом, 2024-м году, валидаторы вновь появились в Тюмени и теперь они даже работают. В автобусах среднего класса вместимости два валидатора, в больших и особо больших — по три. Планируется, что с обновлением автопарка постепенно все автобусы будут оборудованы этими системами.

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Валидатор или кондуктор

Как говорит тюменский урбанист Никита Мельников, у замены кондукторов валидаторами есть ряд очевидных плюсов:

  • Ускорение процесса оплаты. Валидаторы позволяют пассажирам оплачивать проезд за считанные секунды с помощью банковских карт, транспортных карт или QR-кодов. Это уменьшает время, необходимое на взаимодействие с кондуктором, и ускоряет посадку, особенно в часы пик.
  • Снижение нагрузки на персонал. Автоматизация избавляет транспортные компании от необходимости нанимать большое количество кондукторов. Это снижает расходы на оплату труда, администрирование и обучение, что может положительно сказаться на экономической эффективности работы.
  • Экономия времени и ресурсов. Отсутствие необходимости в ручном подсчете денег или выдаче билетов экономит рабочее время. Также снижается необходимость в расходных материалах, таких как билеты и кассовые аппараты.
«Электронные системы оплаты уже давно применяются в развитых городах страны. Кондукторов активно переучивают на контролеров или водителей, что сохраняет баланс на рынке труда», — рассказал «Нашему городу» Мельников.

Однако социолог Наталья Девлешова уверена, что нельзя так однозначно говорить о полном переходе на систему с валидаторами, не учитывая ряд сложностей, в числе которых:

  • Невозможность принимать оплату наличными. Бо́льшая часть платежей в тюменском транспорте — безналичные. Однако все еще сохраняется прослойка населения, которая использует мелочь или купюры для оплаты проезда.
  • Отсутствие помощи для определенных категорий пассажиров. Кондукторы играют важную роль в помощи пожилым людям, пассажирам с ограниченными возможностями и туристам, которые могут быть не знакомы с транспортной системой. Отсутствие персонала в салоне осложняет поездку для таких людей.
  • Проблемы с технической надежностью. Валидаторы, как и любое электронное оборудование, могут выходить из строя. Сбои в работе системы оплаты создают неудобства для пассажиров и увеличивают время поездки. Например, отсутствие связи с сервером делает оплату невозможной.
  • Повышение ответственности водителей. Водители, оставшиеся единственным персоналом в салоне, вынуждены дополнительно контролировать порядок и взаимодействовать с пассажирами в сложных ситуациях. Это может отвлекать их от основной задачи — безопасного управления транспортным средством.
«Многие развитые города по сей день работают с кондукторами. А в Москве и Санкт-Петербурге часто жалуются на сбои в работе электронных систем и невозможность оплатить наличными. Пока эти системы не готовы полностью заменить кондукторов», — сообщила в беседе с корреспондентом «Нашего город» специалист.
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1:0 в пользу кондукторов

Все же пока валидаторы не заменят кондукторов, так как полноценный переход на электронную систему в ближайшее время не планируется, о чем «Нашему городу» рассказал генеральный директор ТПАТП №1 Роман Шулепов.

«Автобусы оснащаются валидаторами с целью перехода на новый формат оплаты проезда в общественном транспорте, при котором пассажиру предоставлена возможность совершения самостоятельной бесконтактной оплаты проезда. Кондукторы в данном случае осуществляют функцию контроля оплаты проезда пассажирами и по-прежнему принимают оплату наличными и банковскими картами, не поддерживающими бесконтактный способ оплаты. Проведение мероприятий по сокращению численности или штата кондукторов в АО „ТПАТП № 1“ не планируется», — объяснил Шулепов.
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Тобольск на шаг впереди?

Любопытно, что в соседнем Тобольске в ближайшее время 130 автобусов оснастят валидаторами для оплаты проезда, но уже будет без участия кондуктора. Как сообщали в Тобольском ПАТП, в случае успешного внедрения валидаторов, все же планируется пересмотреть кадровый состав.

Сейчас в Тобольске кондукторов активно переучивают на водителей автобусов. В Тюмени же только 9 женщин из числа работающих кондукторов получают категорию «D», чтобы стать водителями.

А потому пока Тюмень идет по пути Омска, где в течение двух последних лет активно внедряют валидаторы, но власти открыто говорят, что от кондукторов система общественного транспорта отказываться не собирается, так как пока машины не готовы полностью заменить людей. Как минимум потому, что они не могут принимать наличку.

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