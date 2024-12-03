Кондуктор vs валидатор: сможет ли Тюмень перейти на электронную оплату в автобусах?

А потому пока Тюмень идет по пути Омска, где в течение двух последних лет активно внедряют валидаторы, но власти открыто говорят, что от кондукторов система общественного транспорта отказываться не собирается, так как пока машины не готовы полностью заменить людей. Как минимум потому, что они не могут принимать наличку.