Тюменцам запретили прятаться от метели на остановках и под деревьями

Posted 16 декабря, 12:01
Published 16 декабря, 12:01
Modified 16 декабря, 13:04
Updated 16 декабря, 13:04
Согласно прогнозу, 17 декабря на юге области ожидается ветер с порывами 15-18 м/с, метель, потепление до -4, -9 градусов. В ночь на вторник ожидается похолодание до -7, -12 градусов в условиях облачности, при прояснении — до -12, -17.
Тюменцев призвали во время метели не выходить на улицу, в крайнем случае спрятаться в подъезде. Если порывистый ветер застал в пути, лучше держаться подальше от шатких конструкций и недостроенных зданий.
«Во избежание травм держись подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Ни в коем случае не пытайся прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями», — говорится в предупреждении главка МЧС по региону.
Тюменцев также призвали держаться подальше от стен домов, чтобы не оказаться под падающими с крыш и балконов предметами, например, шифером.
«Наш Город» предупредил тюменцев, что начавшаяся рабочая неделя будет богата на осадки. Снег ожидается ежедневно до 20 декабря. 16 декабря Тюмень накроет циклон Yara, ранее бушевавший в Санкт-Петербурге.