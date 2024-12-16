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Posted 16 декабря, 12:01

Published 16 декабря, 12:01

Modified 16 декабря, 13:04

Updated 16 декабря, 13:04

Тюменцам запретили прятаться от метели на остановках и под деревьями

Тюменцам запретили прятаться от метели на остановках и под деревьями

16 декабря 2024, 12:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Снег
МЧС сообщило об усилении ветра и метелях в Тюменской области. Гражданам посоветовали обходить стороной остановки и стройки во время непогоды.

Согласно прогнозу, 17 декабря на юге области ожидается ветер с порывами 15-18 м/с, метель, потепление до -4, -9 градусов. В ночь на вторник ожидается похолодание до -7, -12 градусов в условиях облачности, при прояснении — до -12, -17.

Тюменцев призвали во время метели не выходить на улицу, в крайнем случае спрятаться в подъезде. Если порывистый ветер застал в пути, лучше держаться подальше от шатких конструкций и недостроенных зданий.

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«Во избежание травм держись подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Ни в коем случае не пытайся прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями», — говорится в предупреждении главка МЧС по региону.

Тюменцев также призвали держаться подальше от стен домов, чтобы не оказаться под падающими с крыш и балконов предметами, например, шифером.

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«Наш Город» предупредил тюменцев, что начавшаяся рабочая неделя будет богата на осадки. Снег ожидается ежедневно до 20 декабря. 16 декабря Тюмень накроет циклон Yara, ранее бушевавший в Санкт-Петербурге.

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