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Posted 26 ноября, 08:33

Published 26 ноября, 08:33

Modified 26 ноября, 08:38

Updated 26 ноября, 08:38

Тюменку атакуют участники деструктивных каналов telegram

Тюменку атаковали назойливые поклонники «групп смерти»

26 ноября 2024, 08:33
Фото: 1MI.

Тюменку атакуют участники деструктивных каналов telegram

Сюжет
Дети
Жительница Тюмени вынуждена отбиваться от поклонников «групп смерти» из-за нелепого совпадения названия ее тг-канала с одноименным деструктивным сообществом.

По словам 19-летней Полины, телеграмм-канал она создала уже давно. Но начиная с 2023 года в нем началась подозрительная активность, а позже посыпались многочисленные личные сообщения от незнакомых людей.

Как выяснилось, название канала девушки совпало с названием одного популярного среди школьников сообщества «почитателей смерти». Там играют в игры по типу «Синего кита», выполняют различные задания — от нанесения себе ран, до публикации окровавленных фотографий.

Полина пыталась объяснить подписчикам, что использует ник с 2015 года, а для названия своего канала она просто убрала из имени гласные буквы и ее канал никак не связан с «группами смерти». Однако всех переубедить до сих пор не удалось, пишет тг-канал Baza.

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Напомним, в 2016 году по России прошла волна подростковых самоубийств. Именно в те годы были созданы многочисленные суицидальные сообщества в социальных сетях. Тогда же началась активная борьба государства с теми опасностями, которые несет интернет в подростковую среду, в том числе, с «группами смерти».

По данным Росстата, за последние годы число детских суицидов сокращается: 397 в 2018-м, 372 в 2019-м, 311 в 2020 году. В 2022 году было отмечено снижение уровня подростковых суицидов на 10%.

В Тюмени по итогам 2023 года было зарегистрировано 2 случая самоубийств среди детей, тогда как годом ранее — 9.

В регионе ведется регулярная работа в данном направлении — в образовательных учреждениях действуют программы по профилактике суицидального поведения. Ежемесячно в школах проводят на данные темы классные часы, беседы, уроки бдительности, а также флеш-мобы, форумы, квесты и т. д. Главная цель данных профилактических мероприятий — формирование конструктивной жизненной позиции подростков.

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Ранее «Наш Город» писал, что известная журналистка Елена Погребижская сняла фильм о пропавших без вести в Тюмени детях. С 1995 года в регионе бесследно исчезли 17 несовершеннолетних — десять девочек и семь мальчиков.

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