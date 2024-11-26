Тюменку атаковали назойливые поклонники «групп смерти»

Полина пыталась объяснить подписчикам, что использует ник с 2015 года, а для названия своего канала она просто убрала из имени гласные буквы и ее канал никак не связан с «группами смерти». Однако всех переубедить до сих пор не удалось, пишет тг-канал Baza.