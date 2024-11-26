Тюменку атаковали назойливые поклонники «групп смерти»

Posted 26 ноября, 08:33
Published 26 ноября, 08:33
Modified 26 ноября, 08:38
Updated 26 ноября, 08:38
По словам 19-летней Полины, телеграмм-канал она создала уже давно. Но начиная с 2023 года в нем началась подозрительная активность, а позже посыпались многочисленные личные сообщения от незнакомых людей.
Как выяснилось, название канала девушки совпало с названием одного популярного среди школьников сообщества «почитателей смерти». Там играют в игры по типу «Синего кита», выполняют различные задания — от нанесения себе ран, до публикации окровавленных фотографий.
Полина пыталась объяснить подписчикам, что использует ник с 2015 года, а для названия своего канала она просто убрала из имени гласные буквы и ее канал никак не связан с «группами смерти». Однако всех переубедить до сих пор не удалось, пишет тг-канал Baza.
Напомним, в 2016 году по России прошла волна подростковых самоубийств. Именно в те годы были созданы многочисленные суицидальные сообщества в социальных сетях. Тогда же началась активная борьба государства с теми опасностями, которые несет интернет в подростковую среду, в том числе, с «группами смерти».
По данным Росстата, за последние годы число детских суицидов сокращается: 397 в 2018-м, 372 в 2019-м, 311 в 2020 году. В 2022 году было отмечено снижение уровня подростковых суицидов на 10%.
В Тюмени по итогам 2023 года было зарегистрировано 2 случая самоубийств среди детей, тогда как годом ранее — 9.
В регионе ведется регулярная работа в данном направлении — в образовательных учреждениях действуют программы по профилактике суицидального поведения. Ежемесячно в школах проводят на данные темы классные часы, беседы, уроки бдительности, а также флеш-мобы, форумы, квесты и т. д. Главная цель данных профилактических мероприятий — формирование конструктивной жизненной позиции подростков.
Ранее «Наш Город» писал, что известная журналистка Елена Погребижская сняла фильм о пропавших без вести в Тюмени детях. С 1995 года в регионе бесследно исчезли 17 несовершеннолетних — десять девочек и семь мальчиков.