В Тюмени двое подростков совершили суицид

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Об этом сообщила заведующая сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Тюмени Илона Осипова. Также по ее словам, в 2023 года снизился уровень подростковой преступности — с 273 преступлений в 2022 году до 194 в этом году.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году более чем 30% возросло число попыток суицида среди подростков. По итогам прошлого года этот показатель достиг 56, тогда как в 2021 составлял 40.