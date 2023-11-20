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Updated Сегодня, 07:38

В Тюмени сократилось число суицидов среди детей

В Тюмени двое подростков совершили суицид

20 ноября 2023, 07:36
Фото: 1MI

В Тюмени сократилось число суицидов среди детей

В Тюмени за последний год сократилось число детских суицидов. В этом году в областной столице жизнь самоубийством покончили двое подростков, тогда как в минувшем году было зарегистрировано девять таких случаев.
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Дети

Об этом сообщила заведующая сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Тюмени Илона Осипова. Также по ее словам, в 2023 года снизился уровень подростковой преступности — с 273 преступлений в 2022 году до 194 в этом году.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году более чем 30% возросло число попыток суицида среди подростков. По итогам прошлого года этот показатель достиг 56, тогда как в 2021 составлял 40.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Дети#Подростки#Новости тюмени#Суициды
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