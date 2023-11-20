В Тюмени двое подростков совершили суицид

Об этом сообщила заведующая сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Тюмени Илона Осипова. Также по ее словам, в 2023 года снизился уровень подростковой преступности — с 273 преступлений в 2022 году до 194 в этом году.