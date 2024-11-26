Тюменца осудили за разговоры о зоофилии и сексе с детьми

По данным суда, пожилой мужчина обсуждал с двумя несовершеннолетними девочками тему половых отношений между мужчинами и женщинами, а также между женщинами и собаками. Известно, что тюменец приглашал школьниц к себе домой. Причем ему было известно, что одной из них нет 14-ти лет, второй — 16-ти лет.