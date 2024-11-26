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Posted 26 ноября, 06:40

Published 26 ноября, 06:40

Modified 26 ноября, 06:42

Updated 26 ноября, 06:42

В Тюменской области мужчину отправили в тюрьму за разговоры о сексе с детьми

Тюменца осудили за разговоры о зоофилии и сексе с детьми

26 ноября 2024, 06:40
Фото: 1MI.

В Тюменской области мужчину отправили в тюрьму за разговоры о сексе с детьми

Сюжет
Дети
60-летнего жителя Абатского района отправили на пять лет в колонию строгого режима за разговоры на сексуальные темы с подростками, в том числе обсуждение девиантных вариантов.

По данным суда, пожилой мужчина обсуждал с двумя несовершеннолетними девочками тему половых отношений между мужчинами и женщинами, а также между женщинами и собаками. Известно, что тюменец приглашал школьниц к себе домой. Причем ему было известно, что одной из них нет 14-ти лет, второй — 16-ти лет.

В судебном заседании пожилой мужчина вину признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался. Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил ему наказании в виде лишения свободы на 5 лет. А также обязал возместить детям причиненный моральный вред.

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Ранее «Наш Город» писал, что 20-летнего жителя Тюмени осудили за публикации постов с фейками о Вооруженных Силах РФ. Его приговорили к принудительным работам.

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