Тюменца осудили за разговоры о зоофилии и сексе с детьми

Posted 26 ноября, 06:40
Published 26 ноября, 06:40
Modified 26 ноября, 06:42
Updated 26 ноября, 06:42
По данным суда, пожилой мужчина обсуждал с двумя несовершеннолетними девочками тему половых отношений между мужчинами и женщинами, а также между женщинами и собаками. Известно, что тюменец приглашал школьниц к себе домой. Причем ему было известно, что одной из них нет 14-ти лет, второй — 16-ти лет.
В судебном заседании пожилой мужчина вину признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался. Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил ему наказании в виде лишения свободы на 5 лет. А также обязал возместить детям причиненный моральный вред.
Ранее «Наш Город» писал, что 20-летнего жителя Тюмени осудили за публикации постов с фейками о Вооруженных Силах РФ. Его приговорили к принудительным работам.