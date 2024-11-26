В Тюменской области в конце недели ударят 20-градусные морозы

Posted 26 ноября, 07:13
Published 26 ноября, 07:13
Modified 26 ноября, 07:15
Updated 26 ноября, 07:15
В ближайшие сутки на юге региона сохранится погода без осадков. Ожидаются переменная облачность, южный ветер 3-8 м/с. Днем в среду, 27 ноября, термометры покажут -1…-5, в ночные часы похолодает до -6…-11, при прояснении до -13…-18.
В четверг и пятницу осадков также не ожидается. В дневные часы столбики термометров покажут -3…-8, в темное время суток опустятся до -10…-16, местами до -15…-21. Е исключены туманы, изморозь.
В Тюмени четверг и пятница, 28 и 29 ноября, также станут самыми холодными днями этой недели — днем температура воздуха составит -5…-6, ночью -11. В среду, 27 ноября, синоптики прогнозируют солнечную погоду и -2…-8.
Плюсовая температура воздуха вернется в областную столицу в первых числах декабря — ожидается потепление до +1…+2 и осадки в виде дождя со снегом. Превышение температурной нормы составит 7-8 градусов.