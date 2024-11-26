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Posted 26 ноября, 07:13

Published 26 ноября, 07:13

Modified 26 ноября, 07:15

Updated 26 ноября, 07:15

В Тюменской области в конце недели ударят 20-градусные морозы

В Тюменской области в конце недели ударят 20-градусные морозы

26 ноября 2024, 07:13
Фото: 1MI.
По прогнозам метеорологов, до -20…-21 температура воздуха опустится в ночные часы в четверг и пятницу.

В ближайшие сутки на юге региона сохранится погода без осадков. Ожидаются переменная облачность, южный ветер 3-8 м/с. Днем в среду, 27 ноября, термометры покажут -1…-5, в ночные часы похолодает до -6…-11, при прояснении до -13…-18.

Фото: omsk-meteo.ru

В четверг и пятницу осадков также не ожидается. В дневные часы столбики термометров покажут -3…-8, в темное время суток опустятся до -10…-16, местами до -15…-21. Е исключены туманы, изморозь.

Фото: gismeteo.ru

В Тюмени четверг и пятница, 28 и 29 ноября, также станут самыми холодными днями этой недели — днем температура воздуха составит -5…-6, ночью -11. В среду, 27 ноября, синоптики прогнозируют солнечную погоду и -2…-8.

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Плюсовая температура воздуха вернется в областную столицу в первых числах декабря — ожидается потепление до +1…+2 и осадки в виде дождя со снегом. Превышение температурной нормы составит 7-8 градусов.

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