В Тюменской области поймали еще одного члена этнической ОПГ

Posted 26 ноября, 07:50
Published 26 ноября, 07:50
Modified 26 ноября, 07:52
Updated 26 ноября, 07:52
По данным источника, близкого к правоохранительным органам, по информации следствия, задержанный являлся одним из лидеров межнациональной банды, пишет Ура.Ру.
Напомним, о задержании участников межнациональной ОПГ стало известно на минувшей неделе. Известно, что в ее состав входили уроженцы Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Трое членов ОПГ уже дали признательные показания, возбуждены уголовные дела, ведется расследование.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области осудили пятерых азербайджанцев-вымогателей. Они вымогали денежные средства у предпринимателей.