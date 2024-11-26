В Тюменской области поймали еще одного члена этнической ОПГ

Напомним, о задержании участников межнациональной ОПГ стало известно на минувшей неделе. Известно, что в ее состав входили уроженцы Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Трое членов ОПГ уже дали признательные показания, возбуждены уголовные дела, ведется расследование.