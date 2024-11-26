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Posted 26 ноября, 07:50

Published 26 ноября, 07:50

Modified 26 ноября, 07:52

Updated 26 ноября, 07:52

В Тюменской области поймали еще одного члена этнической ОПГ

В Тюменской области поймали еще одного члена этнической ОПГ

26 ноября 2024, 07:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Преступления
В Тюменской области силовики выявили еще одного участника молодежной группировки, занимавшейся вымогательством. В настоящее время член межнациональной группировки находится под стражей.

По данным источника, близкого к правоохранительным органам, по информации следствия, задержанный являлся одним из лидеров межнациональной банды, пишет Ура.Ру.

Напомним, о задержании участников межнациональной ОПГ стало известно на минувшей неделе. Известно, что в ее состав входили уроженцы Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Трое членов ОПГ уже дали признательные показания, возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области осудили пятерых азербайджанцев-вымогателей. Они вымогали денежные средства у предпринимателей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Вымогательство#Преступления#ОПГ#Бандитизм
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