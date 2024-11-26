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Posted 26 ноября, 07:28

Published 26 ноября, 07:28

Modified 26 ноября, 07:30

Updated 26 ноября, 07:30

Кресло главы департамент образования Тобольска заняла Юлия Шанаурова

В Тобольске назначили директора департамента образования

26 ноября 2024, 07:28
Фото: 1MI.

Кресло главы департамент образования Тобольска заняла Юлия Шанаурова

Сюжет
Администрация города
Должность руководителя городского департамента заняла Юлия Щанаурова. Об этом сообщил в своем тг-канале мэр Тобольска Петр Вагин.
«Уверен, что благодаря своему опыту, инициативе и профессионализму Юлия Петровна сможет принести пользу системе общего образования нашего города», — отметил Петр Вагин.
Фото: тг-канал Петр Вагин

Юлия Шанаурова работает в сфере образовании на протяжении 18 лет. С 2012 года — в городском департаменте образования. В 2024 году была назначена на должность заместителя директора, председателя комитета правого и кадрового обеспечения.

Напомним, должность главы департамента образования Тобольска оставалась вакантной с августа этого года. Ранее кресло руководителя занимала Анна Стенникова — в августе этого года она перешла на работу в департамент образования Тюмени на должность заместителя директора.

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Ранее «Наш Город» писал, что правительство Тюменской области покинул заместитель губернатора Павел Тараканов. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Накануне стало известно, что Тараканов назначен замгубернатора ХМАО-Югры. На новой должности он будет курировать вопросы внутренней политики, молодежной политики, гражданских инициатив, внешних связей и региональной безопасности

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