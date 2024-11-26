В Тобольске назначили директора департамента образования

Posted 26 ноября, 07:28
Published 26 ноября, 07:28
Modified 26 ноября, 07:30
Updated 26 ноября, 07:30
«Уверен, что благодаря своему опыту, инициативе и профессионализму Юлия Петровна сможет принести пользу системе общего образования нашего города», — отметил Петр Вагин.
Юлия Шанаурова работает в сфере образовании на протяжении 18 лет. С 2012 года — в городском департаменте образования. В 2024 году была назначена на должность заместителя директора, председателя комитета правого и кадрового обеспечения.
Напомним, должность главы департамента образования Тобольска оставалась вакантной с августа этого года. Ранее кресло руководителя занимала Анна Стенникова — в августе этого года она перешла на работу в департамент образования Тюмени на должность заместителя директора.
Ранее «Наш Город» писал, что правительство Тюменской области покинул заместитель губернатора Павел Тараканов. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Накануне стало известно, что Тараканов назначен замгубернатора ХМАО-Югры. На новой должности он будет курировать вопросы внутренней политики, молодежной политики, гражданских инициатив, внешних связей и региональной безопасности